2019世界名校足球赛在华南理工大学举行

7月8日，2019世界名校足球赛新闻发布会和抽签仪式在华南理工大学举行。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）7月8日，2019世界名校足球赛新闻发布会和抽签仪式在华南理工大学举行。包括剑桥大学、牛津大学等8个国外高校和华工、清华等4个国内高校在内的12支世界名校足球队将在华工五山校区展开角逐，争夺桂冠。赛事期间还将举办世界大学校园足球发展论坛和名校师生体验岭南文化等活动。

世界名校足球赛（WEUFT）是首个全球范围的顶级大学足球赛事，参赛球队均为世界一流大学足球代表队，已成为世界大学生足球领域的一项标志性赛事。赛事倡导“始于足球，不止于足球”的理念，不断推动青少年校园足球的发展，积极搭建国际人文交流平台。此项赛事于2016年启动，每年一届。

本次赛事得到全国青少年校园足球工作领导小组办公室、广州市人民政府、清华大学、广州市足球协会、广东省教育厅等单位大力支持，比赛将于7月11日至22日在华工五山校区举行，共有来自国内外12所高校参加，分别为英国剑桥大学、牛津大学、美国南加州大学、加拿大英属哥伦比亚大学、德国图宾根大学、荷兰莱顿大学、意大利都灵理工大学、南非金山大学、清华大学、北京大学、华中科技大学和华南理工大学。

华南理工大学副校长朱敏表示，华南理工大学始终坚持“一流的大学，一流的体育”的目标，将体育作为人才培养的重要组成部分，积极实施师生健康提升行动计划，营造浓厚的校园体育文化，让广大师生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，着力促进学生德智体美劳全面发展。学校曾荣获全国阳光体育优秀单位称号，连续七届夺得全国大学生运动会“校长杯”。在今年广东省第十届大学生运动会上，学校取得甲组奖牌榜第一、乙B组奖牌榜第一的优异成绩。一直以来，学校也非常重视校园足球的普及和发展，并以此带动师生积极参与全民健身活动。2016年，华工足球队曾赴英国牛津大学比赛交流。去年，华工还夺得广东省“省长杯”足球赛冠军，有效扩大了华工体育的影响力。

赛事组委会表示，体育无国界，足球运动是跨文化交流的重要载体。通过本届比赛和交流，希望进一步促进中外大学校园足球的发展，增进中外大学之间的友谊，为世界不同文化交流互鉴作出新贡献。