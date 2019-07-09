5G校园应用首次在省内独立院校落地！

7月8日下午，中山大学南方学院与广州联通举行了战略合作签约暨5G校园启动仪式，中山大学南方学院率先成为广东省首家校园5G信号全覆盖的独立学院，共绘5G智慧教育新蓝图。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/蒋玮 黄昊 邱世玲）7月8日下午，中山大学南方学院与广州联通举行了战略合作签约暨5G校园启动仪式，中山大学南方学院率先成为广东省首家校园5G信号全覆盖的独立学院，共绘5G智慧教育新蓝图。

校企联动 携手迈进教育信息化2.0

据悉，本次合作，双方充分发挥各自资源优势，全面提升信息化技术在教学科研和管理服务中的应用，共同致力于发展“5G+教育”、“5G+科研”、“5G+应用”，深化“教育信息化2.0”合作。重点围绕构建覆盖全校、互联互通、开放共享的网络服务能力，建成智能安全的信息化应用支撑环境，推进信息技术与教育教学等方面结合，共同开展新工科产业学院建设，从而推进5G智慧校园的建设发展。

中山大学南方学院喻世友校长表示，为加快实现教育现代化，深入推进教育部提出的“三通两平台”、持续推动信息技术与教育深度融合、构建一体化“互联网+教育”大平台的主要任务，基于前期的有效合作，未来南方学院将与广州联通建立长期的战略合作伙伴关系，共同探索创建适于应用型高校的“智慧校园”，开展基于5G通信技术的教育信息化平台建设和教学科研场景建设，合作建设新工科产业学院，发展人才培养新模式和教育治理新模式。

广州联通党委书记、总经理孔祥斌在现场讲到，广州联通与中山大学南方学院长期以来保持密切友好合作，双方将共同推进5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与教务管理、教育教学的深度融合，打造全国的5G+智慧教育标杆；共同推进高校信息化建设，以信息化技术驱动创新发展，不断夯实、提升学校网络基础建设及服务能力，协助推进学校在智慧校园方面的顶层设计，为学校信息化建设提供强有力的基础保障。

在中山大学南方学院校长喻世友，广州联通党委书记、总经理记孔祥斌，以及社会各界代表和媒体的共同见证下，中山大学南方学院与广州联通正式签订战略合作协议并启动5G校园项目。

5G+智慧教育 打造应用型高校5G智慧校园建设标杆

中山大学南方学院与广州联通已于上个月完成5G基站建设，现已实现校园5G信号全覆盖和相关教学应用场景。

在此次签约仪式活动现场，5G+智慧教育体验格外“吸睛”，记者在5G远程互动课堂现场看到，学生坐在教室，通过屏幕不仅可以实时接收到远端教室上课的教学画面、课件，还能在大屏幕上进行书写答题，答题笔迹实时传输给远端授课教师，实现了教学研讨、音视频、板书等多元交互的互动课堂。互动课堂利用5G网络大带宽、超低时延的特性，实现高清视频回传交互，助力优质教学资源的输送与智慧学习环境的搭建。

在中山大学南方学院图书馆，5G智能巡检机器人正在对馆内的物资设备、人脸信息等进行巡检。在5G网络下，机器人运用AI、自动化控制等技术，可实现安防巡航、实时监测、全时值守联网巡逻，并对监测对象进行自动识别。有了5G巡检机器人的帮助，管理人员可在办公室就能了解馆内设备与人员的实时动态，大大提高效率、节约管理成本。未来5G机器人校园巡检还将在更多教务场景、校园安全中发挥作用。

5G技术正飞速发展，今后，中山大学南方学院还将与广州联通通过对信息技术与学科教学深度融合的不断探索，推动教育综合改革，创新“互联网+”人才培养模式，推进信息技术和智能技术深度融入教育全过程，共同研究、建设新的智能学习模式。