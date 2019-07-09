毕业季，关于学位服的3个小秘密一起来了解

又到毕业季，带着一段回忆，一份不舍之情，毕业生们都会选择身穿学位服在大学校园里合影留念。

又到毕业季，带着一段回忆，一份不舍之情，毕业生们都会选择身穿学位服在大学校园里合影留念。学位服该如何正确穿戴？关于学位服的3个小秘密，带你一起了解一下↓↓↓

揭秘学位服“秘密”——为啥穿

随着改革开放和对外交流的不断发展，中国建立了适合于中国高等教育的学位制度。同时，与之相匹配的学位服饰也提到了日程安排上来。1994年，国务院学位委员会发布了《关于推荐使用学位服的通知》，开始确立中国学位服的规范体系。

揭秘学位服“秘密”——何时穿

学位服仅限于学位获得者、攻读学位者及学位授予单位的校（院、所）长、学位评定委员会主席及委员（或导师）在学位论文答辩会、学位授予仪式、名誉博士学位授予仪式、毕业典礼及校（院、所）庆、庆典等场合穿着使用，不准滥用。

揭秘学位服“秘密”——怎么穿

学位服分为：校长（导师）服、博士服、硕士服、学士服四种，每套学位服由学位帽、流苏、学位袍、垂布等四部分组成。

（一） 学位帽

学位帽为方型黑色。

（二） 流苏

博士学位帽流苏为红色，硕士学位帽流苏为深蓝色，学士学位帽流苏为黑色，校（导师）长帽流苏为黄色。

流苏系挂在帽顶的帽结上，沿帽檐自然下垂。未授予学位时，流苏垂在着装人所戴学位帽右前侧中部；学位授予仪式上，授予学位后，由学位评定委员会主席（或校、院、所长）把流苏从着装人的帽檐右前侧移到左前侧中部，并呈自然下垂状。

（三） 学位袍

博士学位袍为黑、红两色，硕士学位袍为蓝、深蓝两色，学士学位袍为黑色，校（导师）长袍为红、黑两色。

（四） 垂布

垂布为套头三角兜型，饰边处按文、理、工、农、医、军事六大类分别标为粉、灰、黄、绿、白、红颜色。

垂布佩戴在学位袍外，套头披在肩背处，铺平过肩， 扣绊扣在学位袍最上面纽扣上，三角兜自然垂在背后。

（五） 附属着装

内衣：应着白或浅色衬衫。男士系领带，女士可扎领结。

裤子：男士着深色裤子，女士着深色裤子或深、素色裙子。

鞋子：应着深色皮鞋。

（来源：微言教育、中国学位与研究生教育信息网）