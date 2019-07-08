寓教于行，家校相合，九算数学龙门节圆满收官

九算数学第一届龙门节从2019年5月到7月结束，历时两个月。分别开展了“九算杯研学行”、“华罗庚金杯研学行”、“希望杯研学行”等研学活动、“跃龙门人生路”大型亲子徒步活动等等，通过户外课堂、趣味比赛、亲子活动等等方式，将素质教育、兴趣教学融为一体。

南方网讯（记者/张俊伟）2019年7月6日，“初心见证成长，相伴成就未来”2018-2019九算数学年度颁奖典礼在渔民新村汇东酒店三楼翡翠厅圆满落幕！

九算数学总经理夏支东先生致辞

九算之星颁奖

优秀家长颁奖

华研杯学行颁奖

优秀教师颁奖

在当天盛典现场上，对2019“华罗庚金杯”研学活动、2019九算杯、2019九算之星评选活动中表现出色的优秀学子颁发了“一等奖”、“二等奖”、“三等奖”、“优胜奖”、“九算之星”等各类奖项，对优秀学子进行全面盘点与嘉奖，树立良好榜样，彰显优秀力量。

据悉，九算数学第一届龙门节从2019年5月到7月结束，历时两个月。分别开展了“九算杯研学行”、“华罗庚金杯研学行”、“希望杯研学行”等研学活动、“跃龙门人生路”大型亲子徒步活动等等，通过户外课堂、趣味比赛、亲子活动等等方式，将素质教育、兴趣教学融为一体。活动获得数千名学生的积极参与，800多名孩子在这个活动中获奖，九算数学为奖励表现优异的学生，更是为此投入奖学金超30万。夏支东先生在接受记者采访时说：“我们为他们（学生）举行这么隆重的仪式，就是让他们树立起对自己的信心，用自己的行为激励自己感染他人。榜样的力量是无穷的，我希望我们的家长，我们的老师，我们这些获奖的孩子们能够以此为起点，向更高的高峰攀登。”

记者留意到，在这次龙门节举办过程中，很多家长都在积极参与到获得组织、执行等方面，在现场的颁奖仪式上，九算数学还为部分家长颁发“优秀家长”奖状。夏先生表示，“教育并不是学校单方的事情，是需要家长、学校、孩子三方共同进行、一起合作才能共赢。通过加强家长和学校之间的联系，不仅是监督学校教学，更是深入到课堂，深入到教学教研的活动中间，为孩子的教育出谋划策，督促我们做得更好。”

华南师范大学附属实验中学和白云区机场西小学校长、被媒体评为最具教育情怀的刘利女士，国家级奥赛优秀教练、华中师范大学附属增城实验学校校长肖智慧先生，明人家庭教育创始人、中国教育学会十三五重点课题专家、中国教育培训联盟广东分盟主席大山笑长，暨南大学教育学院原主任、广州市互联网经济研究会秘书长秦三定先生等多位教育界大咖出席了当天的颁奖盛典。