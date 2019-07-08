今年的高考录取工作将如何开展？7月6日，我省召开2019年普通高校招生录取场工作动员培训会议，对2019年普通高校招生录取场工作进行动员部署。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）今年我省普通高考已经顺利完成了组考、评卷、成绩发布以及志愿填报工作，招生录取马上开始！今年的高考录取工作将如何开展？7月6日，我省召开2019年普通高校招生录取场工作动员培训会议，对2019年普通高校招生录取场工作进行动员部署。省教育厅党组成员，省教育考试院党委书记、院长，省招生办主任王斌伟，省纪委驻省教育厅纪检组副组长钟成材，省教育考试院副院长、省招生办副主任范韶彬出席会议并讲话。会议释放出大量的重要信息，干货满满！具体有哪些内容？

7月7日-8月12日

提前批7月7-12日

本科批次7月12-29日

专科批次7月30日-8月12日

2019年广东省高校招生录取出现“四大新变化”

1.面向中职生的录取有新变化

今年我省首次将“3+证书”的录取提前至春季进行，共录取4.4万人。

2.艺术类专业招生录取有新变化

①将独立设置本科艺术院校（含参照）及经批准的院校（专业）的“统考+校考”“艺术类校考”安排在提前批招生，填报了提前批艺术类院校的考生还可以填报提前批的教师专项计划艺术类以及本科批次院校文理类或艺术类，切实增加艺术类考生志愿填报机会。

②进一步规范艺术类招生，除增加舞蹈、广播电视编导两个省统考类型外，艺术类校考专业统一归为艺术校考类,涵盖所有省统考未涉及的校考专业，增加了考生选择权。

3.志愿填报有新变化

主要是取消了不服从调剂的选项。

4.专科批次录取有新变化

①提前专科录取批次增加广东司法警官职业学院行政警察类专业招生。

②专科批次分两次投档，第一次投高中学考三门获得等级且有1个C以上的考生档案，第二次投高中学考3个D以上的考生档案。

今年高校招生录取工作具体如何做？

王斌伟指出，招生录取是高考的收官环节，招生录取场是在粤招生高校录取工作的枢纽，也是全省考生家长和社会关注的焦点，对圆满实现“平安高考”“公平高考”“诚信高考”“暖心高考”目标具有重要的意义。做好招生录取工作，责任重大，使命光荣。

王斌伟强调，一是要分析新形势，认清新变化，切实增强做好招生录取工作的责任感和紧迫感。“不忘初心、牢记使命”主题教育对我们提出了新要求，省委省政府主要领导的高度重视对我们提出了新期望，高职扩招百万任务对我们提出了新挑战，需要我们认真把握。为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，既不可能敲锣打鼓、轻轻松松地去达成和实现，也不可能靠宏大的叙事、凭空借着想象去推进，而是要靠实实在在的工作、努力奋斗，一步一步达成。高校招生录取的新变化，是改出来的变化。我们要以实实在在的改变和改革赢得考生家长的心，赢得人民群众的心。各业务组和全体工作人员一定要认清形势，提高站位，切实增强做好高校招生录取工作的责任感和紧迫感，结合当前开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步强化使命担当，找准薄弱环节，狠抓工作落实，确保高校招生录取工作顺利有序实施。

二是要明确新任务，落实新要求，规范有序扎实做好今年高校招生录取工作。今年我省招生录取总时间较去年缩减了3天，职责要进一步明晰，工作效率要进一步提高，确保按时、保质保量完成招生录取工作。要将“不忘初心、牢记使命”主题教育与招生录取工作深度融合，要积极开展融入式党建，继续在招生录取一线成立临时党支部，推动党建和业务工作互促互进、共同发展。招生录取工作往大了说是为国家选才、高校育才、学生成才、社会公平，往小的说是投档、催档、审核到录取的细微过程。但细微处见真知，全体招生录取工作人员要夯实工作作风，念好“正”“实”“严”三字诀。要严肃工作、廉政、生活、保密纪律，把纪律要求贯彻落实到招生录取的每一个环节。提升服务水平，强化服务意识，坚持以生为本，提供“暖心服务”，切实维护考生合法权益，积极争取优质高校向我省追加招生计划，进一步满足我省考生“上好大学”的愿望。

如何做好贯彻落实工作？

范韶彬从五个方面提出要求，一是要完善工作机制，要做到“三化”，就是党建工作常态化、业务流程标准化、管理服务现代化。二是要尽快熟悉业务，要做到“三个掌握”，掌握政策变化、掌握工作流程、掌握工作方法。三是要认真履行职责，8个业务组要进一步明确职责分工，切实将录取工作在制度上落实到位，在环节上落实到岗，在责任上落实到人。四是要提升服务能力，结合正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，把以生为本、服务考生理念融入到招生工作的每一个环节。五是要严格遵守纪律，以身作则，率先垂范，严格遵守好工作纪律、保密纪律、廉洁纪律、生活纪律。

如何确保工作责任和廉政责任落细落实，确保招生录取工作公开、公平、公正？一起听钟成材同志的意见↓↓

钟成材强调，一是提高认识，增强考试招生领域拒腐防腐能力。招生录取工作中仍然存在违法廉洁纪律问题，需要我们高度重视，警钟长鸣。二是规范有序，切实维护高校招生录取工作公平公正。健全管理制度，完善工作机制。认真落实“一岗双责”，全面排查廉政风险点，规范招生工作流程。严格纪律，加强管理。自觉遵守六大纪律，严格执行招生工作“六不准”、“十严禁”和“30个不得”规定，增强保密意识，严守录取场管理规定。三是廉洁从招，确保高校招生录取工作安全平稳。纪检监察组要对录取工作、招生录取政策执行、招生业务组履职尽责、招生工作纪律执行等情况进行监督检查，维护特殊类型考生权益，针对发现的问题及时开展谈话提醒工作。

会议由省教育考试院副院长、省招生办副主任孔智军主持。录取工作领导小组及录取场全体工作人员240多人参会。会后，录取场各业务组进行了分组培训，并逐一签订工作责任书。