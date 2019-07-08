近250名大学生走访农村留守儿童

日前，省民政厅启动2019年农村留守及困境儿童入户关爱服务“雨露计划”，近250名在校大学生成为入户关爱员，利用暑假时间，对农村留守儿童开展入户调查及走访关爱工作。

南方日报讯 （记者/汪祥波 通讯员/莫冠婷）日前，省民政厅启动2019年农村留守及困境儿童入户关爱服务“雨露计划”，近250名在校大学生成为入户关爱员，利用暑假时间，对农村留守儿童开展入户调查及走访关爱工作。

据了解，该项目通过购买服务方式委托第三方机构广东省民政事业发展研究服务中心实施，走访调查区域包括清远、阳江、湛江、肇庆、梅州等五个地级市。今年，在入户关爱农村留守儿童的基础上，还增加了散居孤儿和事实无人抚养儿童作为调查和关爱服务的对象。

项目实施期间，大学生关爱员将入户了解留守儿童、散居孤儿和事实无人抚养儿童在生活、学习和个人发展等方面有何需求，其权益是否得到有效保护，相关社会救助是否到位等情况。此外，还将查阅当地乡镇（街道）建立健全留守儿童数据库情况，了解对贫困、无户籍、监护缺失、失学辍学留守儿童等重点对象的干预帮扶情况。

在7日举行的动员培训会上，广东第二师范学院2017级学生吴嘉琪分享了去年参与“雨露计划”的感悟。在入户调查时，她了解到一个家庭困难的农村留守儿童后，便及时将情况反馈给当地村委干部。半年后，她回访了这户家庭，发现儿童的生活条件得到了明显改善。“越是艰难的条件，他们越懂得感恩，这也是我从他们身上学到的最珍贵的品质。”吴嘉琪说。

今年，广东科技学院2014级学生欧洁华再次报名参加。她说，最开始只是想给闲暇的暑假找点事情做，没想到自己收获了很多。她说：“我们入户调查，不仅仅是完成问卷、收集数据，更重要的是给孩子们送去社会的关爱。我们一定带着强烈的责任心、爱心、谦卑心，保质保量完成任务。”

省民政厅相关负责人表示，“雨露计划”的实施将进一步精准掌握全省各地关爱保护农村留守儿童工作情况，督促各地各部门落实关爱保护职责，强化家庭监护责任，将农村留守儿童、散居孤儿和事实无人抚养儿童纳入有效监护范围。