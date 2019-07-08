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广东提前批录取第一次投档基本满档

2019-07-08 09:05 来源：南方日报 钟哲 吴少敏
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　　南方日报讯 （记者/钟哲 吴少敏）7月7日9时，我省2019年夏季普通高校招生录取工作拉开序幕，提前批实行顺序志愿的空军招飞院校、军检院校正式投档。提前批独立设置艺术类本科院校统考+校考也在11时30分正式投档。

　　从投档情况看，考生志愿填报踊跃，大部分院校生源良好，第一次投档基本满档。

　　省内高校中，广东警官学院文科计划招收64人，实际投档人数72人，最低分536分（男）、568分（女）；理科计划招收885人，实际投档886人，最低分461分（男）、509分（女）。北京理工大学珠海学院在第一次投档中并未满档，其中文科计划招收2人，实际投档2人，最低分457分；理科计划招收18人，实际投档4人，最低分450分。

　　从整体情况看，军检院校深受我省考生欢迎。考生报考军队、公安院校的热情高涨，大部分院校都能在第一志愿完成招生计划。如国防科技大学投档分数线高达575分，超过理科高分优先投档线80分。

　　今年，我省对艺术类招生院校录取批次进行了优化和调整，独立设置艺术类本科院校统考+校考、校考专业安排在提前批招生，同时增加了舞蹈类和广播电视编导术科统考，报考上述类型的考生，今年既可以填报提前批独立设置艺术类本科院校的统考+校考、校考专业和教师专项计划艺术类院校专业，还可以选择填报本科批次艺术类或文理类院校专业，给艺术类考生更多的填报志愿和录取机会。

编辑： 罗予岐

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