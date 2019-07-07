北京教育名家走进广东地方课堂 专题讲座+辩课手把手传授优课

北京特级教师走进地方课堂，讲一堂示范课，做一场专题讲座，组织地方教师深度辩课2小时，面对面，手把手传授打造优课诀窍。

北京特级教师走进地方课堂，讲一堂示范课，做一场专题讲座，组织地方教师深度辩课2小时，面对面，手把手传授打造优课诀窍。7月6至8日，广东第二师范学院创建国家教师教育创新实验区“教育名家大讲堂——北京教育名家走进广东”活动先后在佛山、江门、珠海三地举行。活动期间，还举行了18个广东省创建教师教育创新实验区示范性教师教育实践基地、6个基础教育成果培育(孵化)基地、6个名家工作室的授牌揭幕仪式，标志着教师教育职前职后协同育人工作进入实质性发展阶段。

广东省创建国家教师教育创新试验区名师工作室(佛山)举行授牌仪式

广东省创建国家教师教育创新试验区基础教育成果培育(孵化)基地(江门)举行授牌仪式

据悉，该次活动由广东第二师范学院与佛山市教育局、江门市教育局、珠海市教育局主办，高明区教育局、蓬江区教育局、高栏港区社会保障与公共事业局承办，中国教师研修网、广州创显科教股份有限公司协办。

据介绍，参加这次“名师大讲堂”活动的北京名家、名师包括：北京教育学院教育管理与心理学院(校长学院)院长胡淑云，北京市东城区教育研修学院原副院长王佩霞，资深教育媒体人、《中小学管理》原主编、编审沙培宁，名师有北京市特级教师、北京一师附小副校长韩玉娟，北京师范大学实验小学语文特级教师陈延军，北京市光明小学英语特级教师马荣花，北京市东城区前门小学教学主任中学高级教师赵岩。活动中，佛山、江门、珠海三地市约3700名师生与来自北京的教育名家、名师进行了深度交流互动。

北京市特级教师、北京一师附小副校长韩玉娟在佛山新城一小上示范课

北京市光明小学英语特级教师马荣花在佛山沧中附小讲授示范课《我最喜欢的季节》

当前，创建国家教师教育创新实验区是广东“新师范”建设的重要内容，也是构建广东特色教师教育模式的重要载体。广东第二师范学院以创建国家教师教育创新实验区为抓手，实现高校、政府、中小学协同发展，积极发挥高校资源优势，引领地方基础教育发展。

据了解，“一支撑、两互通、四平台”是广东第二师范学院创建教师教育创新实验区的总体思路，即以大数据平台为支撑，通过建设师范生实践能力提升平台、教师教育大数据互联互通平台、专家资源共享平台、基础教育成果培育(孵化)平台，共同努力将创新实验区建成深化教师教育改革、促进教师教育人才培养机制和教师培训模式创新、推动教师职前培养与职后培训一体化的重要平台。

广东省教育厅领导、广东第二师范学院领导、三地市教育局领导、区政府领导等参加了该次活动。