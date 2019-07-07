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华师南海校区启动省市区校四方共建

2019-07-07 09:05 来源：南方日报 姚瑶 王雅铄
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　　7月6日，省教育厅、佛山市、南海区与华南师范大学签署四方共建协议，华师南海校区在现有办学基础上，重点发展服务佛山市、南海区产业发展需求的新工科和交叉学科专业，推动南海校区“国际化、新工科与交叉学科、研究型”办学新发展，办成国际化办学的示范区、人才培养的特区、体制机制改革的试验区。

　　根据四方共建计划，南海校区先期高起点新建设软件工程、电子信息工程、信息与计算科学等信息技术类专业，金融工程、信息管理与信息系统、电子商务、网络与新媒体等交叉学科专业，法语等外语类专业，开展人工智能、大数据专业（方向）硕士研究生培养。同步打造重点实验室与科研平台，重点建设国际联合学院，到2022年，南海校区全日制本科办学规模达4000人左右；到2025年，硕士和博士研究生办学规模达1000人左右。

　　到2022年，在佛山市和南海区的支持下，按教育部规定的生师比标准，建立起一支高水平专任教师队伍，其中新增师资高级职称占比不低于30%，博士学位占比不低于90%，具有国（境）外学习工作经历的教师比例不低于60%。

　　同时，计划发挥华师附属学校的品牌优势和办学优势，在佛山建设华师附校（幼儿园、小学、初中等层次），服务佛山基础教育发展需要，解决人才子女入学，稳定各类高层次人才队伍。

　　南海校区还要陆续建立创新发展研究院，与学科建设同步建立人工智能研究中心、金融工程研究中心、大数据研究中心等相关研究机构，构建服务佛山产业、企业的创新联合体，开展产学研合作。同时，建设跨境教育质量保障研究中心，保障佛山国际化办学质量，并依托南海校区办学和科研条件，开展公务员、企业管理人员等多类型培训。

编辑： 罗予岐

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