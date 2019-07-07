近万项高校科技成果确认入库

7月6日上午，广东高校科技成果转化中心场地启用仪式暨2019广东高校科技成果转化路演大赛启动仪式在佛山市南海区千灯湖创投小镇举行。

7月6日上午，广东高校科技成果转化中心场地启用仪式暨2019广东高校科技成果转化路演大赛启动仪式在佛山市南海区千灯湖创投小镇举行。该中心由省教育厅与佛山市政府于2017年6月签约共建，经省政府批准设立。随着广东高校科技成果转化中心场地启用，千灯湖创投小镇迎来科技成果对接转化的大平台。

据介绍，该中心以“管理中心+线上服务平台+转化基地”的“1+1+N”模式建设和运营，旨在打造高效团队和企业之间开放性、社会化的高校科技成果转化平台。

目前，广东高校科技成果转化中心已确认入库高校科技成果近万项，整理企业技术需求千余项，直接对接项目124项，转化项目13项。通过此前开展新材料、陶瓷、工业机器人、北斗导航技术等领域4场高校科技成果发布与对接会，共选编338项成果，现场发布37项。

“如何破解高校科技成果转化的瓶颈，切实增强高校服务经济发展的能力，已经成为科技创新发展过程中亟待解决的重大课题。”佛山市市长朱伟表示，近年来，佛山把推进产学研协同创新、促进科技成果转移转化作为提升自主创新能力的重要抓手，将以广东高校科技成果转化中心建设发展为契机，进一步提升佛山制造的核心竞争力。

会上，该中心还与顺德创新创业公益基金会、广东中南机械智能孵化器有限公司、力合（佛山）科技园、佛山信保中创产业运营管理有限公司、广东中佛恒康投资管理有限公司签订了合作协议。2019广东高校科技成果转化路演大赛正式启动。