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广州公布中考自招预录取名单

2019-07-06 09:06 来源：南方日报
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　　南方日报讯 （记者/马立敏 实习生/曹颖）7月4日，广州首次试行自主招生的22所示范性普通高中学校陆续公布中考自主招生预录取名单。今年广州的普通高中学校自主招生总计划为1274个，预录取人数总共1198人，剩余76个招生计划，其中广州外国语学校剩余21个，计划剩余率84%；花都区秀全中学剩余55个，计划剩余率78.6%。

　　在广州今年试行自主招生的22所示范性普通高中中，省、市属示范性普通高中11所，招生计划共660个，面向广州全市招生；区属示范性普通高中11所（每区1所），招生计划共614个，面向本区招生。

　　各校的预录取名单显示，多个学校的生源主要来自集团/系内学校。其中，广州大学附属中学在集团/系内预录取率为92.85%，位居首位；广州市铁一中学越秀校区和番禺校区两个校区在集团/系内预录取率均达82.86%；广州市真光中学达67.19%；广东实验中学达66.12%。广东广雅中学、广州中学、广州市培英中学等均有超过50%的生源来自其集团/系内的学校。而广州市第二中学、广州市第六中学在集团/系内预录取率均低于20%。它们在自主招生吸纳了不少集团/系外的生源。

　　从预录取数据看，大部分学校自主招生所录得的第一生源校主要还是本校初中部。

　　多所学校预录取的第一生源来自本校公办初中，如广州市南沙第一中学92.50%的生源来自本校初中部；广州市铁一中学越秀校区、广州市铁一中学番禺校区的生源超过80%来自本校初中部；广州大学附属中学50%的生源来自本校初中部；华南师范大学附属中学40%的生源来自本校初中部；广州市执信中学30%的生源来自执信初中部。

　　少部分学校预录取的第一生源校为该校的民办中学。如广东实验中学41.94%的生源来自广东实验中学附属天河学校，广东广雅中学35.62%的生源来自广雅实验学校。

　　在本次自招中，有2所学校尚有计划剩余。其中，广州外国语学校计划招生25人，预录取4人，计划剩余率84%；花都区秀全中学计划招生70人，预录取15人，计划剩余率78.6%。

编辑： 罗予岐

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