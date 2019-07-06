中考成绩公布后，掌握这些信息很重要！

最近，广东各地中考陆续开始公布成绩，一批学子即将步入高中生活。还在担心上高中学费的小伙伴别着急，快来看看广东省普通高中学校资助政策，国家助学金资助、免学费资助、建档立卡学生生活费资助……您想知道的小编都准备好了！

普通高中学校资助政策项目

普通高中学校资助政策包括那些项目？

我省为就读普通高中学校的学生提供的资助有三项：

1.国家助学金资助；

2.免学费资助；

3.建档立卡学生生活费资助。

哪些学生属于家庭经济困难学生？

家庭经济困难学生主要指本人及其家庭的经济能力难以满足在校期间的学习、生活基本支出的学生，具体包括建档立卡学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤残学生、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女等，也包括因受重大自然灾害、重大突发意外事件等突发状况引起的家庭经济困难学生。

国家助学金、免学费和建档立卡学生

生活费资助的资助对象有哪些？

国家助学金的资助对象为：在正式注册学籍的普通高中就读的家庭经济困难学生和残疾学生。资助资金为2000元/学年。

免学费的资助对象为：在正式注册学籍的普通高中就读的建档立卡学生、残疾学生、农村低保户学生和农村特困救助供养学生。资助资金为2500元/学年。残疾学生的资助资金为3850元/学年。

建档立卡学生生活费的资助对象为：在正式注册学籍的普通高中就读的广东户籍建档立卡学生。资助资金为3000元/学年。

“建档立卡”的学生，就读高中期间

可以申请多少资助资金？

属于“建档立卡”的学生在享受3000元/学年的生活费补助和2500元/学年免学费补助的同时，还可以申请享受2000元/学年助学金。

残疾的学生就读高中期间

可以申请多少资助资金？

残疾的学生可以申请享受2000元/学年国家助学金和3850元/学年免学费补助等2项资助。

可以同时享受建档立卡学生免学费

和残疾学生免学费吗？

不可以。高中教育建档立卡学生免学费与残疾学生免学费按就高不就低原则资助，不同时享受。

国家助学金

国家助学金的资助标准是多少？

国家助学金具体资助标准为：每生每年2000元（每学期1000元）。

哪些学生可以获得国家助学金？

在正式注册学籍的普通高中就读的家庭经济困难学生和残疾学生可以申请，由所在学校依法依规确认后，可获得国家助学金。

国家助学金如何申请、评审和发放？

国家助学金按学年申请和评审，按学期发放。新学期开学一周内，学生向学校提出申请，递交《国家助学金申请表》，并提供相关佐证材料。学校进行评审、公示无异议后即可发放国家助学金。学校为受助学生办理资助卡，直接将国家助学金发放到受助学生手中。

免学费

免学费的资助标准是多少？

免学费资助标准为：每生每学年2500元。残疾学生免学费资助标准为：每生每年3850元。

哪些学生可以获得免学费？

在正式注册学籍的普通高中就读的建档立卡学生、残疾学生、农村低保户学生和农村特困救助供养学生可以申请，由所在学校依法依规确认后，可获得免学费资助。

免学费资助如何申请、评审？

新学期开学一周内，学生向学校提出申请，并提供免学费相关佐证材料。学校进行评审、公示无异议后向申请免学费学生反馈免学费申请最终结果。

免学费资金是否直接发放到学生手中？

免学费资金直接拨给学校，不发放到学生手中。

建档立卡学生生活费补助

哪些学生可以获得建档立卡

学生生活费补助？

从2016年秋季学期起，广东户籍建档立卡贫困户在普通高中就读的在校学生。

外省户籍的建档立卡学生可以申请吗？

不可以享受我省建档立卡学生资助，外省户籍建档立卡学生可优先享受我省相关家庭经济困难学生资助政策。

建档立卡学生生活费补助标准是多少？

生活费补助标准为每生每学年3000元。

（来源：广东省教育厅）