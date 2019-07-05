第七回“文士风流”书法展即将举办

东省书法评论家协会即将举办第七回“文士风流”书法展，以“尺素文心” 为创作主题，以小品形式进行书法创作。

广东省书法评论家协会即将举办第七回“文士风流”书法展，以“尺素文心” 为创作主题，以小品形式进行书法创作，旨在回归书法本原，倡导广大书法评论家为文为艺之用心。

中国丝织业的兴起，已有五千年左右的历史了。随着绢帛生产与应用，古代文人科考、应制文字，书写文稿、书信，常用小字在长一尺的绢帛书写文章，故称这种短笺为尺素。晋陆机《文赋》：“函绵邈于尺素。”《文赋》本身就是一通尺素，成为后人研习小字作品的经典。按，绢帛，古代丝积物的总称，在没有纸张之前，一直作为重要的书写和绘画的。从西汉时期，造纸业的发明到东汉时期，蔡伦改进了造纸术，纸张则成为文人写字和绘画的重要材料。“文心”一词，源于南朝梁刘勰《文心雕龙·序志》：“夫文心者，言为文之用心也” 句，指的是传统文人的为文之用心，换言之，实指文人的核心价值观和创作思想。前者为传统的书写形式、材料，后者则为文人的价值观和创作观。

传统文人向来读书写字，一为功名，书写强调其实用价值，以公文、奏折、文稿、书信等为主；二为风雅，作品强调其欣赏性，以扇面、条幅、中堂、册页、手卷、对联等为主。这样，文人的字体、书写材料、形式、风格的单一性向多样性、丰富性、多元化发展，延伸了中国书法的物性特质和人文精神，这是社会发展和审美的需求。

秦末汉初的木简隶书到魏晋尺牍小品，明末清初，由于建筑物体积的扩大，人们的视觉从小到大，小字作品形式已经满足不了人们对厅堂、门庭、庭台楼阁、寺堂的等审美需求，作品出现了各种的条幅、条屏、楹联、门联、牌匾等书写形式、工具、字体的大小都要与之相适应。清代至民国，风气更甚，各种书写形式的作品应运而生。传统文化人做学问的文稿、相通信息的书信、匮赠书画作品等，依然保持着传统的文人情愫、为文之用心以及书写和创作形式。

民国时期，受西方展览文化的影响，出现了展览会的形式，书画家通过举办展览会的形式，向广大观众展示其创作的作品，零距离地与观众交流。展览会的出现，标志着书法创作从书斋走向展览厅。

二十世纪九十年代初，进入信息时代，电话、手机、电脑的广泛应用，逐渐取代了书信的功能。尽管小字作品逐步失去其实用价值，但始终有其欣赏价值。小字书法展览的兴起也是近三十年的产物。我记得九十年初期全国书法展，江苏的瓦翁老先生以小字作品夺魁，全国各地的书家纷纷效仿，掀起了小字创作的热潮。广东书协在全国率先举办首届小字扇面展览以及全国各地举办的小品展览，引起书法界的关注。

从严格的意义来说，当今文人与古时文人有着本质上的区别。古时的文人写字是作为一门必修课，读书、学习、工作、生活都离不开写字，现在的文人写字已经变为选修课，所使用工具、材料、内容、形式以及为文之用心都不相同，特别将书法作为独立的艺术门类之后，写字只是书法专业人士的事情了，与文化人没有直接的关系，无形中将文人与艺术家自然割裂开来，这也是从文科到艺术，再到成为一门独立艺术门类，将原来的书写性、欣赏性变为表现性和艺术性，在很大程度上改变了传统文人的为文之用心了。现在小品书法创作形式的多样化，亦只能顺应展厅的视觉效果，与古代尺素与文心相去甚远。纵观当代小品的创作，只是强调作品的多样性、表现性和风格多元化，往往忽视了作品的文化内涵。我们更应从文化历史、人文精神、时代风尚、技法、内容、审美情趣、受众群体诸因素来考量，始终保持一颗对古贤崇敬之心、对经典的虔诚之心、为文为艺之用心，这或许是我们这一代人的落脚点。