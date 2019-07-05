尚德机构获评武汉光电园先进基层党组织

深入探索“党建+教育精准扶贫”模式，将互联网教育的产品技术优势用于解决深度贫困地区教育普惠和教育公平问题。

2019年7月1日，在线教育公司尚德机构被评为2019年武汉光电园先进基层党组织。尚德机构根据企业自身特点，探索“党建+”工作模式，特色鲜明的党组织活动和创新经验获得认可。

武汉光电子信息产业园是武汉东湖高新区第一个“千亿元级”产业园区，汇聚企业超过1.7万家。其中规模以上企业总数及工业总产值占整个高新区的86%以上，是中国光谷产业发展的基石、支柱和重要引擎。经光电园综合党委批准，尚德机构党总支部于2018年5月18日成立，下设两个支部委员会。作为互联网教育公司，尚德机构凭借业务优势，设计出“党建+产品”项目，具有教育行业特色的党组织活动受到光电园内党员和群众的认可。

凭借庞大的用户群体、先进的教育直播平台以及成熟的社区运营体系优势，尚德机构设计了系列党课项目——“尚德党员讲党课，师生共庆党生日”活动，单次听课人数达到万人，累计听课人次达到18万，共有260万余人参与了APP论坛的留言；2019年，尚德机构再次推出为期7天的系列党课，采取线上与线下活动相结合的方式，参与者通过发帖互动积攒分数，尚德机构将积分兑换成公益爱心小礼物并送到偏远山区的小朋友手中。据统计，参与第一次直播党课的听课人数有11615人，直播听课总时长达到5437小时，直播评论区的评论条数达到了20533条。

尚德机构还深入探索“党建+教育精准扶贫”模式，将互联网教育的产品技术优势用于解决深度贫困地区教育普惠和教育公平问题。2019年，尚德机构全面升级了“尚进生计划”，助力贫困地区提升教育水平。除此，还成立了“Hope”基金，用于为贫困地区捐建图书馆，目前已捐建落成了5个公益图书馆。

尚德机构武汉公司于2017年9月成立，规模近4000人，2018年公司实现收入超过12亿元。2018年3月23日，尚德集团在美国纽交所成功上市，是境内母公司注册在湖北省的首家成功赴美上市的互联网企业。2018年，尚德机构曾获评“武汉市互联网行业十大党建示范基地”和“武汉市优秀互联网企业”。