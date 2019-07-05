广州如何落实劳动教育？

接下来广州将整合社会资源，扩充劳动教育场地；加大市级层面的资金投入，要求各区同步配套资金。

今年5月，广州出台全国首个《广州市中小学劳动教育指导纲要》，提出“小目标”是要求初中生会煲汤、做广式点心……记者近日从广州市教育局获悉，接下来广州将整合社会资源，扩充劳动教育场地；加大市级层面的资金投入，要求各区同步配套资金。

现状：组织校内外劳动

对于广州市中小学生劳动现状，市教育局相关负责人介绍，教育局积极组织学生参与家务劳动、校内劳动和校外劳动，将义务教育阶段劳动与技术、信息技术课程和高中技术课程，以及综合实践活动课程作为劳动教育的重要渠道，开足开好。

各学校充分结合当地资源，开设家政、烹饪、手工、园艺、非物质文化遗产等劳动实践类拓展课程。探索整合科学、技术、工程、艺术和数学等学科（STEAM）的跨学科学习活动，开设创客空间。比如，荔湾区广雅小学以文创为主题的劳动课程，以广绣、广彩、剪纸为主体的工艺课程学习。

学校也开展了多种形式的校内劳动。有条件的学校开展校园种植，开辟专门区域种植花草树木或农作物，尝试开展无土栽培，让班级、学生认领绿植或“责任田”。大力开展与劳动实践有关的兴趣小组、社团、俱乐部活动，进行手工制作、木工制作、电器维修、班务整理、室内装饰、勤工俭学等实践活动。比如，省实越秀学校的木工、增城荔城街三小的陶艺、荔城街廖村小学的泥塑等。

同时，密切家校联系，让孩子在家里做力所能及的家务劳动。

劳动教育三大阻力

劳动教育面临哪些困难？该负责人表示，主要来自三方面。

对劳动教育的认识不到位。部分学校对劳动教育的重视程度不够，教师的劳动教育观念有失偏颇。部分家长也不重视学生的劳动教育，社会劳动教育的氛围不足。

劳动教育课程与实践活动的开展难以真正深入落实。一方面，学校对综合实践活动的课程落实情况的要求不够严格，劳动课无条件为文化课让步的现象在校园里仍存在；另一方面，学生在校劳动中的安全问题使劳动课程的开展受到一定程度阻碍。

学校劳动教育保障有限。绝大部分学校没有专业的劳动实践教师，劳动教育的师资、场地、经费等方面均存在不足。

热点问题答疑

指导纲要出台后，赞声一片。大家也比较关心，将如何落实？

市教育局透露，设计了“十个一”来落实：出台一份劳动教育指导纲要，发布一封致家长信，建设一批试点学校，建立一批城乡结对学生劳动体验试点学校，组织一次校外劳动实践活动，开展一次劳动实践活动基地的学农活动，参加一次校内服务性劳动，开辟一块“责任田”，参加一个劳动性社团，做好一份家务劳动。

该负责人表示，《纲要》的落实存在一定困难，“比如家校配合、课程、师资、经费、场地、安全等。”

接下来，市教育局将要求各区各学校在政策上予以保障；对劳动教育教研员和学校综合实践活动教师进行培训，提高其专业能力；注重整合社会资源，扩充劳动教育场地；加大市级层面的资金投入，要求各区同步配套资金。

不少项目，学校在师资、场地条件方面都不具备，如何解决？

该负责人介绍，师资方面要求各学校要积极探索建立专兼职结合的综合实践活动教师队伍，每校至少有一名综合实践活动专职教师，聘请能工巧匠、专业技术人员担任兼职教师。据悉，市教育局目前已经在初步设计2020年的教研员和综合实践活动教师的培训计划。

场地方面，广州地域广阔，既有繁华的中心城区，也有自然生态鲜明的农村地区，劳动资源丰富多样；城区遍布博物馆、少年宫、图书馆等文化机构和工厂企业，农村拥有农场、田地、山林等自然资源，为开展劳动教育提供了广阔的空间。

接下来劳动教育将探索利用好学校周边的社会资源。

STEM教育、创客教育等，也融入劳动教育之中，会不会导致学校的劳动教育偏向学科学习？

市教育局表示，劳动教育的形式是多种多样的，包括：在综合实践活动主题中系统设计劳动活动，在综合实践活动基地系统开展劳动教育，在学校德育活动中融入劳动教育，在研学旅行中嵌入劳动教育，开展城乡结对、创建学校联盟。STEM教育、创客教育等只是综合实践活动主题中的一种。

家庭和学校，在劳动教育上，应各自承担什么责任？侧重和分工有何不同？

市教育局表示，家庭是孩子的第一所学校，父母是孩子的第一任教师。密切联系家校、开展家务劳动是劳动教育非常重要的一环。教育学生自己的事情要自己做，家里的事情一起做，参与孝亲、敬老、爱幼等方面的劳动，安排适量的劳动家庭作业，针对学生的年龄特点和个性差异，布置洗碗、洗衣、扫地、整理等力所能及的日常家务劳动，使学生养成家务劳动的习惯，学到基本的生活技能、生活经验、生活知识，逐步形成自理能力。

《纲要》分年龄、分学段将中小学生劳动教育目标从认知性、参与性、体验性、技能性、创造性目标进行设定。学校推进劳动教育的措施和策略也是丰富多彩的，比如在综合实践活动主题中系统设计劳动活动，在综合实践活动基地系统开展劳动教育，在学校德育活动中融入劳动教育，等等。