粤首批中小学学习类APP白名单出炉

从广东省教育厅获悉，省教育厅日前对省内校园学习类APP进行了内容审查，公布了第一批白名单。

记者近日从广东省教育厅获悉，省教育厅日前对省内校园学习类APP进行了内容审查，公布了第一批白名单。

2019年5月27日，中共广东省委教育工委等七部门联合印发了《广东省面向中小学生校园学习类APP管理暂行办法》。广东省教育厅组织力量统一审查，审查通过后将APP产品列入白名单。经广东省教育厅列入白名单的APP，视同为全省均已备案。对于广东省教育厅审查通过并列入白名单范围内的APP，各地市、县(市、区)、学校和机构可以根据本地区、本单位实际情况，自主决定是否使用该产品，不需要市、县、学校逐级审查。

经广东省教育厅审查通过并列入白名单的校园学习类APP，仅代表该校园学习类APP主办者在申报审查时提交的APP样品满足《管理办法》要求，不代表一劳永逸。广东省校园学习类APP实行动态监管，名单不定期更新、调整。

校园学习类APP在后续运营过程中，应主动接受学生、家长和社会各界监督。家长是中小学生的监护人、监督孩子使用电子产品(手机APP等)的第一责任人，应切实肩负起监护、管理责任，加强对孩子使用学习类APP等电子产品的引导、监督。各学习类APP主办者应严格遵照《管理办法》各项规定，压实主体责任，加强教育政策学习、遵循教育规律，切实保护学生身心健康。

自2019年9月1日起，凡未在广东省教育厅审查通过并列入白名单的校园学习类APP，各地市、县(市、区)教育主管部门和学校等单位不得要求或推荐给中小学生使用。对于违反《管理办法》规定，仍然推荐或组织使用未通过广东省教育厅审查列入白名单的学习类APP的，广东省教育厅将在全省范围内对其进行通报批评、约谈有关责任人，对违规行为进行重点督办。对于存在利益输送、收取APP主办者回扣等违法违纪行为的，依照党纪国法给予严肃处理。