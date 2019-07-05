广东“新学考”办法8月正式实施

《广东省普通高中学业水平考试实施办法》从2018年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施，即今年8月1日起正式实施，有效期5年。

日前，《广东省教育厅关于印发广东省普通高中学业水平考试实施办法的通知》印发。修订后的《广东省普通高中学业水平考试实施办法》（以下简称“办法”）从2018年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施，即今年8月1日起正式实施，有效期5年。

记者留意到，今年广东高考综合改革方案公布后，4月24日，省教育厅、省教育考试院就公布了办法修订的征求意见稿。与征求意见稿相比，修订后的办法在考试科目、考试内容和范围、考试时长、成绩呈现、合格性考试科目成绩认定等方面作了较大调整。

科目合并 信息技术、通用技术合为一门

改革后的“新学考”从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。学生修完某科目的规定学时，方可取得该科目的考试资格。

普通高中在校生均须参加合格性考试；2021年起，如报名参加夏季高考，须按要求参加3门选择性考试科目考试。合格性考试科目成绩合格，方可参加其对应科目的选择性考试。

记者留意到，对比征求意见稿，修订后的办法在考试科目方面作了调整。办法明确，合格性考试科目覆盖国家规定的所有学习科目，包括语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、艺术（或音乐、美术）、技术（含信息技术和通用技术）、体育与健康等科目。

其中，征求意见稿中的“信息技术”“通用技术”2个科目最终被合为1个“技术”科目。选择性考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门不变。

命题要求 减少单纯记忆、杜绝偏题怪题

办法指出，合格性考试范围为各学科课程标准确定的必修内容。选择性考试范围为各学科课程标准确定的必修和选择性必修内容。

对比征求意见稿，办法新增了对考试内容、范围的要求：“其中物理和化学科目还分别包括限定性选修中的一个模块内容；选择性考试范围为必修和限定性选修内容。”

命题要求上，办法明确，试题试卷的整体难度适当，减少单纯记忆、机械训练性质的内容，杜绝偏题、怪题。特别新增“有利于促进学生核心素养的发展”的要求。

考试题型上，办法明确，两类考试题型均为选择题和非选择题，将逐步探索面试、听说考试、实践考察、实验操作动手能力和技能测试等多种方式。积极探索应用计算机进行考试。

考试时长 选择性考试缩短至75分钟

对比征求意见稿，办法规定的各科考试时长有了变化。

不变的是：语文合格性考试科目的考试时长为120分钟，数学、英语2门合格性考试科目的考试时长各为90分钟，思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门合格性考试科目的考试时长各为60分钟。

6门选择性考试科目的考试时长变了，由征求意见稿中的“各80分钟”缩短为“各75分钟”。

成绩认定 物理、历史选择考以卷面分计成绩

办法明确，合格性考试成绩以“合格/不合格”、等级、分数呈现。其中，语文、数学、英语3门考试科目满分值各为150分。记者留意到，这3科合格考的分值均比征求意见稿的100分增加了50分，与夏季高考分值设置相同。思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门考试科目满分值不变，各为100分。

选择性考试科目满分值各为100分，物理、历史以卷面分呈现并直接计入考生总成绩。思想政治、地理、化学、生物学以等级分呈现并计入考生总成绩。

合格性考试等级成绩，位次由高到低分A、B、C、D、E 五个等级。