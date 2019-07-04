万平训练场开进CBD，YY学车刷新广州学车体验

一万平米的训练场，1:1复制了驾考场，配套全新考试车模拟设备，全女教练一对一教学，还设有VIP休息室，为公众提供极致学车体验。

舟车劳顿来到偏远的训练场，等待三小时，练车十分钟，花着钱挨着骂......这是大部分人驾考的真实写照。人们回忆起自己的驾考体验，大都谈不上愉悦，甚至是痛苦的。

日前，学车平台YY学车在广州珠江新城推出的驾考训练场，一万平米的训练场，1:1复制了驾考场，配套全新考试车模拟设备，全女教练一对一教学，同时还设有VIP休息室，为公众提供极致学车体验。

万平仿真模拟训练场

驾考训练场占地面积大，一般设在较为偏僻的位置，驾考学员参加训练通常需付出较大的交通及时间成本。为了方便学员，YY学车在珠江新城打造了一万平米的仿真模拟训练场，在CBD商圈上班的白领可以利用下班的间隙便捷到场训练。

仿真模拟训练场1:1复制了驾考场，配套全新考试车模拟设备，使平时训练与正式考试一致，确保训练的质量与效率，提高考试通过率。YY学车运营负责人透露，经过模拟强化训练的学员考试通过率比普通学员高出20%。

据了解，当前广州市内共建有5个仿真模拟训练场，YY学车独占三席，分别建在珠江新城、海珠新洲及番禺万博。截止目前，YY学车在广州已建成28个自营训练场，覆盖广州9大区，服务能力与同行拉开距离。

全女教练一对一教学受追捧

由于准入门槛与工作性质，驾校内一般难觅女性教练的身影。“其实‘女司机’也可以拥有高水平的驾驶能力”，YY学车运营负责人表示，推出全女教练教学服务是为了向社会传递出女性也可以安全熟练地驾驶，更能够将驾驶技术传授与人的观念。

事实上，女性教练在教学上拥有独特优势，她们往往更加温和体贴，细致耐心。很多驾驶新手一上车就容易紧张，更具亲和力的女性教练能让他们更快地放松下来，以更好的心态面对训练和考试。据了解，全女教练一对一教学一经推出便吸引众多学员报名，受到了市场的追捧。

让学车真正成为享受

在驾考训练场，学员在烈日下苦苦等待，是最正常不过的画面。如何让学车也成为一种享受？YY学车给出了自己的答案。

从学员多维需求出发，YY学车把人性化服务落实到细节之上。学员练车时，车内有空调，车顶加装遮阳棚，让学员免受日晒雨淋。练车一对一服务，告别排队，无需等待。而在休息的时候，学员可以在舒适的VIP休息室里度过惬意休闲时光，确保学车过程舒心畅快。此外，学员还可以选择夜晚练车，专业灯光照明系统让夜间场地视野清晰，练车效果与白天无异。

“除了死磕细节服务外，我们利用互联网技术真正做到了把学车主动权归还给学员”，YY学车运营负责人表示，学员可以提前在网上自由预约时间、选择教练，还可对教练进行在线评价，学员学车不再受到驾校、教练的支配，真正实现自由选择。