欧洲移民蓝皮书（2019）正式发布

7月4日,中国人类学民族学研究会国际移民研究专业委员会成立会议暨《欧洲移民蓝皮书（2019）》发布会在广州召开。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/柳玉臻）7月4日,中国人类学民族学研究会国际移民研究专业委员会成立会议暨《欧洲移民蓝皮书（2019）》发布会在广州召开。来自国家民委政策理论研究室李锡娟副巡视员、孙国明调研员、社科文献出版社皮书出版分社邓泳红社长、广东省民族宗教研究院黄心怡院长、广东外语外贸大学副校长阳爱民以及校内外国际移民研究专家参加会议。

会议现场

据介绍，为促进国际移民的研究和国际交流，2019年2月中国人类学民族学研究会常务理事会批准以广东外语外贸大学和广东省民族宗教研究院为依托单位设立国际移民研究专业委员会。

会上，国家民委政策理论研究室李锡娟副巡视员宣读《关于同意成立国际移民研究专业委员会的批复》，并在讲话中指出，国际移民研究要坚持正确的政治方向、专业委员会管理要规范运行、突出国际移民研究广外特色，并服务于广东乃至全国国际移民治理大局，把国际移民研究专业委员会工作做实做好，争取做出亮点、做出特色、做出品牌。国际移民研究专业委员会主任黄心怡研究员介绍了国际移民研究专委会工作计划与思路，包括每年举办专委会会议和国际移民研究高峰论坛，每年出版至少两项学术精品（《国际移民研究集刊》、《欧洲移民蓝皮书》），定期举办教授论坛和科研交流活动，做好日常的网站维护和科研活动。

中国人类学民族学研究会国际移民研究专业委员会正式揭牌

作为专委会学术精品，《欧洲移民发展报告（2019）》在本次会议上发布。在当代，人口跨境流动成为常态，难民和移民融入成为欧洲社会热点，因此难民和移民研究成为观察和研究欧洲的重要视角。国际移民研究中心毛国民教授做蓝皮书主编报告，介绍了2018年欧洲难民和移民的总体状况，从欧盟统计数据，进入欧洲寻求庇护的难民数量在总体上连续3年减少。目前，欧洲已进入后难民危机时代，遣返和融入是难民管理的重点；虽然难民进入为老龄化欧洲提供了劳动力供给，但很难成为语言和技能匹配的劳动力，难民移民就业不稳定、失业率高；难民和移民居住相对隔离在欧洲各国普遍存在，社会治安问题频现，民粹主义政党兴起，民众排外情绪表露；难民危机对中国企业在欧洲的投资和在欧居住的华人群体也形成不小的冲击。

本次会议由广东外语外贸大学、广东省民族宗教研究院、社会科学文献出版社主办，国际移民研究中心承办。据悉，2016年12月，由广东外语外贸大学和广东省民族宗教研究院共建成立了国际移民研究中心，目前中心已成为国家民族事务委员会民族理论政策研究基地、教育部区域和国别研究备案中心。