严禁学校布置“家长作业”

广泛利用体育馆、博物馆、文化馆等社会资源，开展丰富多彩的活动，为孩子假期生活提供更多选择。

记者2日从教育部获悉，暑假将至，教育部办公厅印发了《关于做好2019年中小学生暑假有关工作的通知》（以下简称《通知》），就做好暑期安全教育、合理布置暑假作业、开展多样活动、加强校外培训机构监管等工作做出一系列具体部署。

《通知》要求县级教育行政部门对校外培训机构假期开展的中小学生学科类培训班严格进行审核备案，对无证无照经营、存在重大安全隐患的培训机构实行“零容忍”，现场予以取缔或责令其立即停业整改。

教育部提出，县级教育行政部门如果发现校外培训机构有超标超前培训的，要立即整改，整改不到位的要直接取消培训班次，拒不整改的要依法依规进行处罚，直至吊销办学许可。要统筹教育、市场监管、公安、消防、民政、人社等部门以及街道、居委会等，在暑假前对辖区内校外培训机构专门开展一次排查，并在暑假期间不定期进行专项巡查监测，一旦发现培训机构违规开展培训，坚决予以严肃查处并及时向社会通报。

针对暑假作业，教育部要求各地各学校统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，由学科组、年级组集体研究并布置学生暑假作业，并鼓励布置那些活动性、实践性、探究性的作业，严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业。

针对安全教育，教育部要求暑假前，各地各校安排专门的安全教育活动，通过主题班会、班团队活动、发放安全提醒和致家长书等形式，聚焦溺水、交通事故、食物中毒、自然灾害等防范重点，将安全提示内容告知每一个学生、每一个家长，提高学生的安全防护意识，推动家长履行安全监护职责。

教育部还要求各地要根据当地实际，广泛利用体育馆、博物馆、文化馆等社会资源，开展丰富多彩的活动，为孩子假期生活提供更多选择。