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普通高中在校生均须参加合格性考试

2019-07-04 07:43 来源：南方日报 钟哲
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　　日前，修订后的《广东省普通高中学业水平考试实施办法》（下称“《实施办法》”）印发。《实施办法》从2018年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施，规定普通高中在校生均须参加合格性考试。

　　学业水平考试分为合格性考试和选择性考试两类，合格性考试覆盖国家规定的所有学习科目，包括语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、艺术、技术、体育与健康等。选择性考试包括思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门科目。

　　合格性考试成绩是学生毕业和高中同等学力认定的主要依据，也是春季高考招生录取的依据之一。2021年起，考生如报名参加夏季高考，则须按要求参加3门选择性考试科目考试，即在历史、物理中选择1门，在思想政治、地理、化学、生物学中选择2门。3门选择性考试成绩计入高考总成绩。

　　就合格性考试而言，语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学9门科目由省教育考试院统一组织实施，一般安排在学期末（1月和6月）进行。

　　其中，语文、数学、英语3门科目安排在第5学期末，每年1月开考1次，思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门科目分别在1月和6月开考，每年开考2次。考生参加这六门考试将有两次机会，以最好的一次考试成绩作为最终考试结果。

　　《实施办法》指出，原则上，历史、地理、化学、生物学科目合格性考试不早于第3学期末，思想政治、物理科目合格性考试不早于第4学期末。

　　艺术（或音乐、美术）、技术（含信息技术和通用技术）和体育与健康等合格性考试科目由各地市教育局统一组织实施。

　　对于选择性考试而言，思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学六门科目每年开考1次，安排在6月统一高考语文、数学、英语三门结束后开考，仅限当年参加我省夏季高考的考生参加，由省教育考试院统一组织实施。

　　在考试时长方面，合格性考试的语文科目考试时长为120分钟，数学和英语的考试时长各为90分钟，思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学的考试时长各为60分钟。选择性考试，思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学的考试时长各75分钟。艺术（或音乐、美术）、技术（含信息技术和通用技术）、体育与健康等科目的考试时长、考试方式由各地市自行确定。

　　语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学9门科目的学业水平考试均实行闭卷考试。合格性和选择性考试科目题型均为选择题和非选择题。

　　《实施办法》提到，将逐步探索面试、听说考试、实践考察、实验操作动手能力测试和技能测试等多种方式。积极探索应用计算机进行考试。

编辑： 罗予岐

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