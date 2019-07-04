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打造良性教育生态 校内校外共减负

广东重点整治校外培训机构、中小学“掐尖”招生等乱象

2019-07-04 07:52 来源：南方日报 马立敏
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　　佛山670所校外培训机构被整改！日前，佛山公布校外培训机构专项治理工作最新进展，查处校外培训机构违规开展培训行为。

　　如今，广东家长选择培训机构更放心了。去年4月，省教育厅等五部门联合出台《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理方案》，决定通过开展排查摸底、全面整改、督促检查专项治理行动，切实减轻中小学生课外负担，截至去年底已完成17418所校外培训机构整改。

　　教育是人民对美好生活向往的重要内容。近年来，通过治理校外培训机构、完善校内课后服务、整治中小学“掐尖”招生乱象等举措，广东不断优化教育生态，化解教育焦虑，形成校内校外减负“新共识”。

　　1.7万所培训机构完成整改

　　“你家孩子报了什么班？”临近暑假，为孩子报班又成了家长们的热门话题。与往年不同的是，今年家长选择培训机构更放心了。

　　自去年4月开展培训机构专项治理以来，截至去年12月底，广东全省共摸排校外培训机构24833所，其中，有17418所存在安全隐患、无证无照、培训与招生挂钩、超纲超前教学等问题，需要整治。全省143个县（市、区）已基本完成专项治理整改任务，17418所培训机构完成整改，取得阶段性效果。

　　在治理的基础上，广州、深圳、珠海、佛山等多个地市发布校外培训机构“白名单”，为学生及家长选择培训班提供参考，这一做法获得市民点赞。

　　“治理校外培训机构，有利于规范培训机构的办学行为，我们更放心了。”深圳家长张女士表示，她为孩子选择培训机构时会关注该机构是否在“白名单”内，以保障自己的权益。

　　在重拳整治校外培训机构的同时，广东不少地市积极发挥知名机构示范引领作用，加强行业内部监管和自律。

　　去年5月6日，广州97家校外培训机构共同签署《广州市校外培训机构自律公约》，承诺依法、诚信、规范办学，避免“超纲教学”“强化应试”，决不组织中小学生参加各类学科竞赛和等级考试等。50余名民办学校负责人代表也在现场签署并递交《广州市民办学校自律公约》。

　　“我们还将完善科技加管理新手段，推进‘广州市校外培训机构管理平台’建设。”广州市教育局副局长林洽生表示，平台上线后，将推动实现在线审批办学许可证、培训机构课程备案、培训机构年度信用评价等功能，促进培训机构依法、规范、诚信经营。广州将充分运用信息化手段，实现培训机构管理全覆盖。

　　省教育厅有关负责人表示，我省将进一步完善校外培训机构长效管理机制，强化监督管理，让校外教育培训回归育人正常轨道。

编辑： 罗予岐

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