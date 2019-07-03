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广东大学生组团开展社会实践

2019-07-03 09:41 来源：南方网 刘倩 通讯员/粤教宣
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　　7月2日下午，“携手奔小康 共筑中国梦”广东大学生暑期社会实践活动出征仪式在华南农业大学举行。省委宣传部、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省扶贫办、省对口支援和对口帮扶前方工作机构、粤东粤西粤北12个地市教育局、120多所省内高校有关负责同志，以及社会实践教师代表、学生代表参加出征仪式。

　　据悉，今年，省委教育工委、省教育厅进一步加强我省大学生暑期社会实践活动组织工作，综合“大学生党员暑期社会实践”“国家资助和助学贷款政策下乡行”“青年红色筑梦之旅”“乡村振兴科技创新行动”“与西藏林芝共建大学生思想政治教育实践育人基地”等多个品牌活动，按照“委厅统筹、学校组织、教师带队、学生参与”的原则，组团开展“携手奔小康 共筑中国梦”大学生暑期社会实践活动。目前，省委教育工委已组建22个实践团，并明确团长单位和成员单位职责。

　　由我省150多所高校组建的22个实践团5207支队伍，共74369名师生将于7-8月，分赴粤东粤西粤北经济欠发达地区，我省革命老区和原中央苏区，我省对口支援的西藏林芝、新疆喀什和兵团第三师、四川甘孜，以及我省东西部扶贫协作的广西、四川凉山、贵州黔南和毕节、云南怒江和昭通等地区开展社会实践。

　　为更好保障学生安全，在活动开展期间每支队伍至少配备1名在职在编指导老师，切实担负起队伍的管理责任和安全责任。此外，各队伍在申报项目时要向所属高校提交完善的安全方案和应急预案。

编辑： 罗予岐

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