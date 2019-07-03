广东职业教育如何从最大变最强？

近年来，广东深化职业教育改革，探索出校企协同发展、产教深度融合的发展之道，培养大量高素质技术技能人才，让职业教育成为推动经济社会高质量发展的“尖兵利器”。

在气球上切肉，气球却安然无恙；蒙上眼睛切丝瓜，拉长一倍却不断……日前，在亚洲美食文化教育联盟成立仪式上，广州市旅游商务职业学校“大厨”的精湛刀艺尽显职教学生风采。

广东拥有全国最大规模的职业教育体系，如何下好职业教育这盘大棋，从最大变最强？近年来，广东深化职业教育改革，探索出校企协同发展、产教深度融合的发展之道，培养大量高素质技术技能人才，让职业教育成为推动经济社会高质量发展的“尖兵利器”。

扩大教育规模▶▶职业院校在校生达224万人

在近日举行的2019年广东省职业教育活动周启动仪式上，2018年广东省职业教育质量年度报告正式发布。一组数据尤为亮眼：广东拥有全国最大规模的职业教育体系，全省职业院校在校生多达224万人；每年培养近80万名高素质技术技能人才，为广东经济总量连续30年位居全国首位作出了重要贡献。

今年2月，国务院发布“职教20条”，吹响了国家新一轮职业教育改革发展的冲锋号。同月，省政府办公厅印发《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019—2021年）》，给出了落实国家“职教20条”的“广东方案”，绘出了未来3年广东职业教育改革发展的宏伟蓝图。

为响应国家高职扩招100万人的政策，今年广东高职院校将扩招8.12万人。如何实现这个目标？广东创新招生考试方式，拓宽职业教育贯通培养渠道。

今年，广东继续深化职业教育中高职衔接三二分段、五年一贯制、应用型本科院校与高职院校联合培养应用型人才招生试点工作，不断完善中职学生直升应用型本科院校考试招生办法，搭建职业教育纵向衔接、横向贯通的“立交桥”。

“我们班全体50位同学都通过‘3+证书’考试被高职院校录取！”广州市财经职业学校高职辅导班（3）班班主任陈静思透露。

2018年广东23%的中职应届毕业生升读高一级学校，越来越多中职学生实现了大学梦。

“近年来，社会对职业教育的认可度越来越高。”广州南洋理工职业学院副校长岳国善表示，有些学生并不擅长学科学习，而职业教育能给他们展示自我本领的平台，越来越多人在职业教育中找到了发展方向。

今年，省级职业技术教育示范基地（清远）将在9月迎接首批学生开学入驻。按计划，到2021年，该基地将建成以本科院校为引领、高职院校为主体的省级职教基地，在校生规模将达10万到12万人。

深化产教融合▶▶57%的高职院校开展现代学徒制试点

实现月薪过万，这是中职毕业生石淑兰当初想都不敢想的事，如今成了现实。入职广东伊丽汇美容科技有限公司后，她通过广东高职院校自主招生入读医学美容技术专业学徒班，不仅在一年内从中级美容师升到技术顾问，还当上了门店的培训师，月收入稳定在万元以上，职业发展前景广阔。

在广东，像石淑兰一样，不少学生通过职业教育现代学徒制成为就业市场的“香饽饽”。

早在2011年，广东在全国率先开启了由政府主导的现代学徒制试点探索，逐步形成可复制推广的现代学徒制人才培养模式。目前全省57%的高职院校开展现代学徒制试点，38家单位入选教育部现代学徒制试点，参与现代学徒制人才培养的规模以上企业超过了200家，受惠的学生已超过万人。

曾经，职业教育教学内容与岗位需求脱节是高素质技术技能型人才培养的“拦路虎”。如今，广东特色现代学徒制让企业成为办学“合伙人”，破解了这个难题。

“企业需要什么人，我们就培养什么人。”去年，《广东特色现代学徒制研究与实践》获得2018年职业教育国家级教学成果奖一等奖。该教学成果第一完成人、广东建设职业技术学院院长赵鹏飞介绍，在广东特色现代学徒制的“精准育人”培养模式下，学生由学校教师和企业师傅两位导师共同指导，拥有了学生和“员工”的“双重身份”，因此拥有扎实的专业背景和敏锐的行业嗅觉。

深化产教融合，广东职业院校还与企业共建产业学院，把课堂延伸到企业,让学生走进生产一线。

“华为要把最贴近产业的资源带来，与广东轻工职业技术学院共同培养ICT（信息与通信技术）人才。”去年底，广轻工—华为ICT创新人才培养基地正式成立，双方共同制定从理论到实践全套培养方案，通过校企合作让学生掌握全球最前沿的ICT技术。

“广东将继续深化产教融合、校企合作，创新‘双精准’人才培养模式，扩大‘双精准’人才培养规模。同时，总结现代学徒制试点经验，全面推广现代学徒制。”省教育厅相关负责人介绍。

服务地方发展▶▶高职每年输送超过25万名高端技术技能人才

“我和在座的学生一样就读于职业院校，毕业分配到南海中南机械有限公司，一干就是24年。从一名学徒工做起，现在是副总经理。”在2019年广东省职业教育活动周启动仪式上，南粤工匠代表、佛山市南海中南机械有限公司副总经理胡建武分享道。

职校学生也可成为南粤工匠。如今，通过共建产业学院、开展现代学徒制等，广东职业教育和企业缔造“亲密关系”，感知行业脉搏，直接为行业发展输送新鲜血液，越来越多毕业生在各个领域奋斗，更好服务区域产业转型升级。

广东高职院校每年为社会输送超过25万名高端技术技能人才，就业率保持在95%以上，本省就业比例达94%。

“大健康产业蓬勃发展，为学生就业提供了大好机遇。”广东食品药品职业学院招生就业处处长罗少敏介绍，该校成立广东食品药品职业教育集团，通过政、校、行、企四方联动，为学生搭建多个实习、就业平台。这几年药学、中医保健、食品安全、化妆品技术等专业的毕业生十分抢手，不少学生还未毕业就被大企业预订。

在广东创新创业的沃土上，不少高职毕业生对标社会需求，“转身”创业当起了老板。广东轻工职业技术学院创业学院毕业生叶建诚在还未毕业时，已经成为两家公司的“掌门人”，其中一家成立不到一年就已拿下两个发明专利。他的专利在光通讯领域应用后，可以精准定位地下作业者的方位，并在地面坍塌等特殊情况下仍能保持信息畅通。

“职业教育一端瞄准产业，一端瞄准学生，是与经济社会联系最紧密、贡献最直接、作用最明显的一类教育。”省教育厅相关负责人表示，职业教育已迎来新的发展机遇，广东要不断推动职业教育改革，为经济社会发展和产业转型升级提供强有力的人力资源支撑。

■数读

◎全省职业院校在校生达224万人，建成了全国最大规模的职业教育体系，每年培养近80万名高素质技术技能人才；

◎全省57%的高职院校开展现代学徒制试点，38家单位入选教育部现代学徒制试点，类型和数量均居全国前列。2014年至2018年，27所高职院校获教育部现代学徒制试点立项，试点专业近200个，深度参与的企业近200家；

◎参与高职院校产学合作的企业达20799个，高职院校在企业建立实习实训基地18919个；

◎获职业教育国家级教学成果奖43项，居全国第3位，且获得全国唯一一项高职教育特等奖；

◎2018年全国职业院校学生技能大赛有354人次获奖，获奖数居全国第三，获奖率达93%；

◎2018年全国教师教学能力大赛一、二等奖数量居全国第一，获奖率达92%；

◎2018年高职院校就业率保持在95%以上，本省就业比例为94%。中职毕业生就业率达97.91%。

■专家点评

国家开放大学副校长、教育部职成司高职发展处原处长林宇：

高质量人才需求

拉动院校发展进入快车道

广东是我国经济大省、人口大省，也是职业教育办学大省。良好的经济基础为职业教育的发展提供了保障和空间。特别是近年来，珠三角经济实现转型升级，粤港澳大湾区建设加快推进，高质量人才需求拉动广东高职院校发展进入快车道，“领头羊”学校的办学实力和内涵进一步加强，一批行业院校和地市学校的办学条件进一步改善、特色进一步提升，高职教育高质量发展的思路和趋势越发清晰。

广东高职发展过程中，除了市场机制，政府的引导、保障作用明显。出台《广东省职业教育条例》，将职业教育发展列为党政领导抓教育实绩的主要考核指标等举措，保证了高职院校改革发展的精力和能力，整体办学水平提升较快。

当前，产教融合已然成为职业教育改革发展的核心理念和提质升级的重要手段。《国家职业教育改革实施方案》发布后各项落地的政策利好，使职业教育发展迎来新的机遇。希望广东把职业教育作为教育改革发展的突破口，不遗余力推进产教融合，创造职业教育与经济社会互为支撑、共同繁荣发展的新经验。

广东省教育研究院副院长李海东：

广东高职教育

布局结构日趋优化

广东高职教育发展的特点，就是以强化省级统筹为抓手，积极推动人才培养质量和办学水平不断提升，不断增强高职教育服务经济社会的能力，推动高职教育内涵式发展。

高职教育布局结构日趋优化。广东加强职业教育布局结构方面的省级统筹，推动高职教育与经济社会发展相适应，坚持“把专业建在产业链上，把校园建在工业园里”的理念，不断优化专业结构，推动高等职业教育人才供给侧结构性改革，积极促进教育链、人才链、产业链的有机衔接。学校分布与产业群基本一致，专业结构不断优化，新增专业助推产业转型升级。

高职教育教学改革成果丰硕。广东高职院校积极推进教学改革，深化产教融合、校企合作，推动了以学生为中心，向课堂要质量的“课堂革命”，产生了一批高质量的课程和高水平的教育教学成果。