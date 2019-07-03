顺德深化教育改革 全力补齐各项短板

近年来，顺德扎实推进教育改革，一个个短板被相继补齐，教育质量稳步提升。顺德作为全国县域经济的排头兵，希望继续发力教育改革，真正实现高质量的教育。

6月10日，顺德召开全区教育工作千人大会。这次高规格的会议，为顺德教育迈向高质量发展吹响了号角。近年来，顺德扎实推进教育改革，一个个短板被相继补齐，教育质量稳步提升。顺德作为全国县域经济的排头兵，希望继续发力教育改革，真正实现高质量的教育，力争到2021年，顺德区教育高质量发展走在全省前列、体制机制改革创全国一流。

当日发布的《顺德区关于推动教育高质量发展的若干意见》（下称“《意见》”）提出的要求，如今正在逐步推进。补齐初中教育短板，实施初中教育“壮腰”工程，打造品牌初中；大力提升教师待遇，引进和培养人才……一系列政策措施的出台，为顺德教育注入强大动力。

补短板 实施初中“壮腰”工程

2016年，顺德启动教育综合改革以来，经过三年布局，如今顺德优质高中集群基本成型，一大批特色鲜明、育人能力强的高中正不断崛起。

不过面对如此喜人的成绩，仍旧有不少顺德教育人心中略带遗憾：顺德的初中教育仍然薄弱。

实际上，初中学校的办学质量薄弱确实是困扰顺德教育多年的一大短板。“优质学校不足、学生的选择空间小，家长对学校不满意，这些都制约着顺德基础教育的发展”。曾经将子女送到南海就读初中的市民李先生告诉记者，在不少顺德人眼里，对于顺德初中的质量仍旧是缺乏信心。

“顺德每年一大批孩子在小学升初中的时候都到禅城、南海去读书。”佛山市委常委、顺德区委书记郭文海曾透露，据区教育部门统计，前几年每年有1200多名学生到区外就读，虽然顺德不断努力加大对初中教育的投入现在每年仍有900名学生到区外读高中。郭文海表示，要直面短板，实施初中“壮腰”工程，挺起高质量初中的脊梁。

“过去三年顺德重点解决了高中质量整体发展的问题，未来三年主要抓义务教育，尤其是初中教育，主要是以质量为核心去提供更多的选择给家长和学生，希望更多学生选择在顺德读书。”顺德区教育局局长闵乐萍说。

经过长期的调研，顺德提出要调整教育发展思路，强化品牌意识、优质均衡意识，在继续抓好教育均衡发展的基础上，集中资源打造一批更具竞争力的高质量学校，形成区属、镇属等不同层次的品牌学校。

根据《意见》，顺德将加快推进初中品牌学校建设，以特色学科建设为抓手打造初中品牌学校、品牌学科计划将一中外国语学校和京师励耘学校打造为全区优质初中的标杆学校，带动全区初中学校的提升发展；推广大学区招生制度，设立初中办学绩效、特色学科建设等资金；区财政连续三年每年安排1000万元用于提升顺德一中外国语学校办学条件。至2021年，顺德将打造两所区属品牌初中，每个镇（街道）至少打造1所品牌初中。

提质量 创新学生培养模式

在全面补齐短板，打造高质量的教育上，顺德的努力还远不止于此。

早在2016年9月1日，顺德一中就开始了顺德初高中教育集团化办学的探索。去年12月，顺德第一中学教育集团正式成立，成为首个涵盖小学、初中、高中各个学段的教育集团，探索从小学到高中创新人才贯通培养模式。顺德一中实现高中教育教学向下延伸，增强培养拔尖人才和卓越人才的能力，集团学校得以借助顺德一中优质办学资源，打造优质高中生源输送基地和义务教育阶段高品质学校。

近年来，初高中集团化办学成为顺德大力倡导的基础教育发展模式。顺德也将此作为推动初中教育质量提升的一条重要路径。不少初中、高中纷纷携手，成立教育集团，探索6年乃至12年的人才培养新模式。

相对于过去小初高完全割裂式的培养模式，这种一以贯之的系统化培养为人才的全面培养创造了更好的条件。顺德一中校长谢大海说，为了打破过去各学段相对割裂的情况，集团将设置多元化课程进行衔接，通过设置小升初、初升高的衔接课程，帮助学生更好更快地适应新学段的课程。而对于特长学生，可在充分整合师资力量的基础上，进行个性化的持续培养。

如今，这一创新性的新思路还将继续深入推进。“我们将推进从小学四年级就开始对学生进行一条线教学跟踪，学生只要在顺德读书，学生的学业成绩及综合能力从小学高年级到高中实行全链条跟踪，通过大数据分析发现学生的不足并实行‘量身定制’的个性化教育。”顺德区教育局相关负责人透露。

此外，《意见》也提出，将以教研教改为抓手提升教学质量。包括加强对“新高考”“新中考”的研究，深化区域联合教研工作，强化课程与学科建设，打造品牌学科。探索对拔尖学生实行初中与高中“2.5+3.5”培养模式。

在教育“软件”不断升级的同时，顺德也在不断提升初中教育的硬件水平。据了解，顺德目前主要是镇街的小学和初中大概还有5000多个课室未普及空调。根据《意见》要求，2019年底，各镇（街道）完成所辖学校教室（含实验场室）空调设备安装工作。

强支撑 打造教育界“顺德铁军”

吴文斌是容山中学今年的一名高考生，考取了理科629的高分。看到这份成绩，容山中学老师们都备感欣慰。他曾因为身体原因，高三时有很长时间都在治病，无法回到学校上课。高考前，缺乏信心的他还一度想放弃高考。幸运的是，就在吴文斌休学在家之时，班主任和科任老师长期通过网络辅导他。在老师们的帮助之下，吴文斌的成绩也始终没有下滑。

吴文斌的故事，正是顺德教师们默默付出的最好证明。在顺德教育取得的各项丰硕成果背后，都活跃着教师们辛苦耕耘的身影。这支师德高尚、业务水平突出的教师队伍，是顺德教育质量的最坚实支撑。顺德深知，想要实现教育的高质量发展，必须吸引、培养出更多高水平的教育人才，激发出教师们更大的潜力，锻造出一支高素质的教育界“顺德铁军”。今年，顺德深度推进的教育改革中，加大力度引才、营造氛围留才、构建制度用才，充分调动教育系统队伍的积极性和能动性成为重中之重。

为了吸引全国各地的教育人才加入顺德，顺德正进一步完善教师公开招聘制度，打通人才招聘“绿色通道”，面向全国招聘名校长、名教师。同时，提高高层次教育人才安家补贴标准，最高安家补贴可达100万元。

与此同时，顺德也在不遗余力地创造条件，帮助教育人才在此安居乐业。“要全力推动教师待遇走在全市前列，让教师安心热心教书育人。要建立以激励为主的教师收入分配机制，从今年5月起大力提升教师待遇，让教师能够安心热心教书育人。”郭文海表示，顺德区镇两级将投入超过4亿元用于提升教师队伍待遇，并大力完善教师收入分配激励机制。

对于教师而言，看重的不光是眼前的福利，还有不断成长的机会。据了解，顺德专门设立“强师工程专项经费”，每年花费1500多万元用于教师培训、骨干教师等专项津贴等。顺德区教育局副局长罗劲柏表示，为激励、促进教坛新秀成长，顺德建立教坛新秀津贴制度和周期培养制度，实施“评选+培养+履职”三位一体的青年人才建设模式，链接多种资源为区内青年教师搭建多种成长培养平台。