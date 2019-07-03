广州百所中小学今秋开讲人工智能

到2022年，实现人工智能教育覆盖全市学校，培养适合未来社会的创新型人才。

7月1日，广州市教育局发布《关于开展人工智能课程改革实验区、校遴选的通知》（以下简称“通知”），将在全市遴选若干实验区和100所左右实验学校，开展中小学人工智能课程实验，秋季开课。到2022年，实现人工智能教育覆盖全市学校，培养适合未来社会的创新型人才。

通知显示，市教育局将在全市遴选若干实验区和100所左右实验学校，开展中小学人工智能课程实验。在试点实验基础上，将开展广州市3-8年级人工智能校本课程教材研发及送审工作，进一步推动广州智慧教育示范区课程建设，实施广州市智慧教育示范区AI+创新工程，促进教育变革创新，培育青少年计算思维、信息素养、创新能力和合作精神，储备拔尖创新人才。到2022年，实现人工智能教育覆盖全市学校，培养适合未来社会的创新型人才。

实验区、实验学校将于今年秋季参照教育部教育装备研究与发展中心编写的《人工智能》教材的内容，开展校本课程试点实验。

通知规定，每个区可推荐申报实验学校9所。广东实验中学、华南师大附中及局直属学校可直接申报。

对于参与试点人工智能课程实验的学校，要求学校可在3-6年级或7-8年级能安排一定课时开展人工智能课程学习活动。师资配备方面，要求区能安排1名教研人员开展人工智能教育教研指导工作，学校能安排1至2名信息技术教师开展人工智能教学活动。

通知表示，人工智能是引领未来的战略性技术，在广州中小学推进人工智能与教育融合创新发展，是人工智能时代赋予教育的重要使命。2019年5月，广州市入选2019年度全国“智慧教育示范区”，人工智能教育课程化工作是广州市推动智慧教育示范区课程建设的重大任务和核心工作之一。

去年，广州参与了由教育部教育装备研究与发展中心牵头发起的“中小学人工智能教育”项目研究。该项目于2018年9月18日正式启动，目前已研制出适合中小学的各种人工智能装备、完善的《中小学人工智能教育装备配备方案》《中小学人工智能课程指南》以及3-8年级使用的《人工智能》教材。