高质量就业已成广东技工教育金字招牌

“高质量就业”，已成了广东技工教育的金字招牌和标签。

6月29日，“技能新时代 圆梦正青春——解码广东技工教育实现高质量就业”中央、省、市媒体采风行历经近一周，从大湾区到粤东地区，深入校园、企业、车间、农村、家庭，以“守初心，担使命，广东人社在行动”的扎实工作，从技能培训、企业求才若渴到预订2020年毕业生大型签约，以及世界技能大赛冠军的精彩分享，深刻地感受到广东技工教育实现高质量就业的显著成效，以市场和企业需求为培训标准的实实在在举措，为广东实现“四个走在全国前列”作出突出贡献。“高质量就业”，已成了广东技工教育的金字招牌和标签。

图为媒体采风行走进世赛中国集训基地。

“技能人才是创新人才的重要组成部分”

据介绍，2018年7月7日，广东省委书记李希作出批示，对广东省在世界技能大赛上屡创佳绩给予充分肯定，强调技能人才是创新人才的重要组成部分，同样是发展的第一资源，更是广东建设制造强省、经济强省的重要人才支撑。要聚焦打造国际人才新高地目标，高站位谋划技能人才队伍发展布局，着眼经济高质量发展、构建现代化经济体系，大力弘扬工匠精神，不断创新政策机制，加大工作力度，培育一大批技能精湛的“南粤工匠”，为广东实现“四个走在全国前列”作出新的更大贡献!一年来，广东省不断改革创新，积极推进技工教育高质量发展，大力弘扬工匠精神，加快技能人才队伍建设，目前全省技能人才总量达1190万人，其中高技能人才365万人，为粤港澳大湾区建设和国家的经济社会发展提供坚实的人才支撑。

旺盛的就业需求，学生未毕业就已被抢订一空

广东省人力资源和社会保障厅副厅长杨红山透露，广东技工院校在校生人数、高技能人才年培养量、国家级职业技能竞赛和世界技能大赛获奖牌人数、获全国教学成果一等奖数量等多项主要指标居全国第一;参加4届世界技能大赛，累计获得7金7银11铜13个优胜奖，奖牌总数超过中国代表团的一半，被人力资源和社会保障部誉为全国的“一面旗帜”。2018年，广东省共有技工院校毕业生总数16.14万人，就业人数15.91万人，就业率98.57%。今年的招聘会更加火爆，很多学校的毕业生每人有3-5个企业岗位可以选择。多年来，广东省技工院校就业率一直保持在98%以上，不少专业更是达到100%，很多学校毕业生未毕业已被抢订一空。

据介绍，当前，广东省技工院校更加注重打造品牌，实现高质量就业。与其他院校相比，广东技工院校就业呈现三大优势。一是旺盛的就业需求。随着广东产业朝着信息化、智能化、自动化的方向转型升级，企业对人才的技能水平要求越来越高。有一技之长的人才，尤其是高技能人才更为紧缺，平均每个高技能人才就有2个企业岗位“争抢”，以培养高素质技能人才为主要目标的技工院校无疑在就业中抢占了先机。二是就业导向的办学理念。技工教育既是技能、能力教育，也是就业、创业教育。市场对技能人才标准是什么，技工院校就对照标准培养学生，企业需要什么样的人才，就开设什么样的专业，同时通过多种方式和强有力的措施，充分保障毕业生高质量就业。三是校企深度融合的办学制度。技工院校一直将校企合作作为基本办学制度。校企共建技工教育联盟、高技能人才培养联盟，与西门子、华为、联合利华等大批知名企业实现深度合作。校企共办“冠名班”、“订单班”，结合企业工作岗位需求制定教学计划，进行人才定向培养，实现人才定向输送。校企共建“校中企”“企中校”，学生在校期间就能接触到真实的企业文化、技术设备、工作任务，毕业即就业，真正打通了“从学校到企业”的最后一公里。

据了解，广东省技工院校73%的专业与企业和行业有合作关系，平均每个专业与7个企业和行业合作。38所技工院校与150多家大型骨干企业对接合作，10所技校与500家企业、行业协会建立校企联盟。86所技工院校与36个省级产业转移工业园区全面对接合作，为园区企业培养培训技能人才10多万人。

“从校门到公司门”的合作模式

据介绍，广东技工院校坚持高端引领，与各行业大型骨干企业加强合作。通过与西门子、宝马、华为、发那科、联合利华、山特维克可乐满等85家世界500强企业在合作办学、校企双制培养、共建实训基地、技术研发等方面开展深度合作，引进企业先进的管理理念、职教模式、技术设备，极大促进了技工院校高技能人才培养和办学水平提高。借鉴学习德国“双元制”职教模式，首创“校企双制”办学模式，通过政府出政策、企业出岗位、学校出学位，校企联合招生招工、送岗送学、双制培养，校企全程联合培养人才，发挥学校育人机制和企业用人机制的耦合作用，实现校园文化和企业文化的结合、理论学习和工作实践的结合、教学内容和岗位标准的对接、人才培养和企业需求的对接。面向现代产业开展专业建设，不断优化专业结构布局，扶持建设163个对接先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业和传统优势产业的省级重点专业、特色专业。近年来，广东省技工院校根据产业发展和市场需求大力发展工业机器人、3D打印技术、新能源汽车、信息网络技术、机电一体化等新兴专业，深受广大学生和家长欢迎，技能人才培养全面服务于“广东制造”、“广东智造”、“广东创造”。

连续多年广东技工院校就业率超过98%，毕业生可胜任技术岗位、储备管理岗位。

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■招生对象

应往届初、高中毕业生及相同学历层次的职业学校毕业生;有技能提升意愿的社会人员。

■中职免学费政策

广东省技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外)均可享受累计不超过三年的免学费。

免学费即免除物价部门规定的学费(包含实习实验费)，免学费补助不包含住宿费、服务性收费和代收费。民办技工院校经批准的学费标准高于国家补助的部分，学校可继续向学生收取。

■助学金政策

资助对象为广东省技工院校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，非涉农专业家庭经济困难学生按非涉农专业在校生的10%确定，资助标准为每生每年2000元。

■贫困生生活费补助政策

对于在广东省技工院校接受全日制学制教育的广东户籍建档立卡贫困家庭学生，可享受国家中职免学费政策、国家助学金政策和建档立卡贫困家庭生活费补助。

■学校自设助学体系

各技工院校结合学校实际，都设立了帮、奖、贷、减、免、勤等资助体系，帮助勤奋而有才华的学生不因家庭经济困难而辍学。

■毕业生待遇

取得高级工和技师(高级技师)相应职业资格证书的高技能人才，在公务员录用、企事业单位招聘、专业技术人员考试、工龄计算、考核定级、职位晋升、职称评定等方面分别与大专和本科学历人员同等对待。被机关事业单位录(聘)用的高技能人才，执行所任(聘)职务(岗位)工资待遇。