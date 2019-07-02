冠军父亲：没想到读技工还能夺世界冠军

在技能世界冠军钟世雄家，冠军父亲很自豪地说：“没想到读技工还能夺世界冠军！不一定要上大学，技能人才同样也能圆梦和出彩”。

6月29日，“技能新时代 圆梦正青春——解码广东技工教育实现高质量就业”中央、省、市媒体采风行走进潮州饶平，在技能世界冠军钟世雄家，冠军父亲很自豪地说：“没想到读技工还能夺世界冠军！不一定要上大学，技能人才同样也能圆梦和出彩”。

除了上大学，读技工院校也能很出息

据冠军父亲介绍，当时，钟世雄中考不理想，后来就想还是学门手艺好，就报读了技工院校。刚开始不知道读技工院校还能有这么好的前途，只想学一门技术在手，可以谋生就行。没想到，在学院的关心和培养下，发展到后来参加世界技能大赛，还能夺得世界技能大赛项目冠军。如今，还被技师院校直接录用为高级讲师，享受副教授待遇。事实证明，人生路上，行行出状元，除了上大学，读技工院校，也能出息，也能出彩。在这里，要感恩感谢省人社厅和省机械技师学院的倾心关怀和精心培育。

图为世界冠军钟世雄一家

越选越勇 做梦都是如何加工零件

冠军钟世雄介绍，2011年 ，作为广东省机械技师学院的一名学生，报名参加了学院里的数控集训班并入选。集训班总共有一百多人，经过一个月的学习后，通过淘汰考试，仅保留了20 多人。当时的考试中表现一般，没能留下继续参加集训。不过他并没有因此放弃，在这次淘汰考试后，他反思自己的不足，找出自己短板所在，恶补基础知识，为下一次选拔赛做准备。

冠军钟世雄透露，2013年的5月份，终于迎来了第二轮的集训班选拔。这次选拔赛，也是他在校期间的最后一次选拔。再次报名并成功参加了集训班。在得知进入集训班的消息后，他下定决心一定要好好学习，改掉以往坐不住、静不下心的坏习惯。经过一段时间的学习，在教练、老师的指点下，成绩突飞猛进，顺利地通过了淘汰考试，成为能留下来继续参加集训的一员。淘汰赛后，他被分配到“数控车”项目组，在项目组中，竞争更加激烈，按照训练项目的进度，每完成一个训练项目，就有训练学员离开集训班。他想，只能越发勤奋地利用一切空余时间去钻研，白天完成常规训练，晚上用来研究如何提高技术，提高加工的精确度。有段时间，每天晚上累到一躺床上就睡着，连做梦都是如何加工零件。经过残酷的集训，最后集训班只剩下了8位学员，他很荣幸地成为了其中一员。

功夫不负有心人 技能圆梦正青春

据介绍，2013年12月，学院决定组队参加世赛“综合机械及自动化”项目，需要选人去新项目那边。教练组经过综合考虑后，认为他的综合能力比较强，将他调整到“综合机械及自动化”项目进行训练。于是，他的训练内容从“数控车”，变成了“普车，普铣，电装”。训练内容的变更，带来的是要花更多的时间去研究技术。有段时间，繁复的训练使他感觉到很不适应，多亏了专业的教练组，为他们设置了科学的训练方法，在教练的带领下，他将所有的空余时间利用起来，深入学习，掌握好各个工种的训练要求。随后，他参加了第43界世界技能大赛“综合机械及自动化”项目的广东省选拔，并取得第4名。

2014年7月，学院派他赴洛阳中国空空导弹研究院参加第43界世界技能大赛“制造团队挑战赛”项目全国选拔赛，该项目的全国选拔赛分3个专业方向选拔，其中“综合制造”方向主要考核的是选手普车、普铣的加工水平，还有电装技能，他获得电装技能的第一名，最终入围国家集训队。

据悉，在集训进入第二阶段的时候，选手们开始组成团队，互相磨合，一起研制产品。在团队集训中，更强调的是互相配合，不能单干蛮干。在正选、备选选拔考核的第一天，要求团队在10个小时的时间内将叉车制造出来。他所在的团队，当时叉车的电路出了故障，负责电路的队友不断地反复调试、检查，直到临近比赛结束的时候才找出问题，排除故障。当时他们团队成员并没有互相埋怨，他一方面完成好自己的加工任务，一方面安静的配合队友，做好排故工作。最终，他们队在结束前不到1分钟的时间内完成并提交了产品，并在测试中取得了良好的成绩。经过这件事，使他更加坚信：队友间的互相信任，是团队成功的基础。

代表中国出征圣保罗 过关斩将勇摘金牌为国争光

据了解，经过国家集训队内部的层层选拔、淘汰，他最终成为了出征世界技能大赛的中国选手，代表国家到巴西圣保罗参加世界技能大赛。在参赛过程中，他还遇到了一个意外。一个托运的行李箱，因北京机场的原因，没有被运到圣保罗，箱子里主要是他在比赛中需要用到的工具和刀具。遇到这个突发情况，他并没有惊慌失措，在抵达圣保罗的当晚，他将要用到的工具、刀具清单仔细地列出来，传回国内的保障团队，让保障团队在比赛前带到赛场。在比赛期间，他始终保持着良好的心态，不急不躁，和队友们互相协作，稳定发挥。最终，他和林春泷、玉海龙组成的团队，在世界技能大赛的赛场上，经过四天的努力拼搏，获得了制造团队挑战赛项目金牌，为中国实现金牌零的突破，为中国创造参加世界技能大赛以来的最好成绩做出了突出的贡献！

冠军传承 期待再创辉煌

如今，已被特招加入到世界技能大赛国家集训队教练组的冠军钟世雄，正带领项目组，为下个目标不断冲锋着。他也希望，通过教练组的精心施教，集训学员能够扎实前进，期待着参赛选手，用过硬的本领，斩获第四十五届世界技能大赛项目冠军。