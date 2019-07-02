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顺德三年“教改”成果凸显

多条跑道助力学生成才

2019-07-02 07:56 来源：羊城晚报
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　　3名考生跻身全省文理前50名，占佛山1/3；1名学生入选清华领军计划，占佛山半壁江山；本科上线人数突破1万人……

　　2019年高考放榜。顺德各大高中捷报频传，一项项数据，成为顺德教育实力的最好证明。实际上，今年的毕业生，是顺德2016年启动教育综合改革以来的首批“成果”。三年来，顺德瞄准教育短板，相继推进了区统筹管理高中、课堂教研、学校办学绩效评估、集团化办学等一系列体制机制改革。

　　三年不懈改革，顺德教育不辱使命，终于交给了全区人民一张满意的答卷。在入口分数相对较低的情况下，实现了华丽的“逆袭”，将越来越多的顺德学子们送进理想的大学校门。

　　树标杆 老牌名校带动教育整体提升

　　“今年我们有一人高考成绩被屏蔽，总分进入全省文科前50名。高分优先投档线过线人数突破八百大关，达到874人，上线率‘破九’。”说起今年高考成绩，顺德一中副校长张辉煌难掩激动。

　　曾经，看着这届学生不算亮眼的中考成绩，师生家长都不无担心。不过，正是在三年前，学校开设创新实验班，培养学生的创新实践能力，打造创新人才。学校在学生的选拔、学生的学习管理、培养方案的制定方面做文章。创新人才班实施导师制、学长制、学分制的全新培养模式，为每一位学生制定个性化培养方案，并对他们的学习、生活、特长、爱好等进行全方位精细化指导管理，满足拔尖人才全面个性发展需求，实行多元化课程管理机制，开发和开设多种形式的特色校本课程，以促进学生个性化发展。

　　三年培养，今年这批学生参加高考，结果不负众望。该校两个“尖刀班”在今年高考中“一马当先”，其中理科“尖刀班”平均分超“高优线”142分，文科“尖刀班”则超“高优线”67分。而三个实验班也同样表现惊人，理科实验班总平均分超一段线100分，文科实验班总平均分超一段线42分。

　　顺德一中的此番尝试，正是顺德教育改革部署的一步好棋。三年前，在教改启动之初，顺德的探索就从高中学段开始。在走访调研之后，顺德教育局发现：品牌、标杆学校过少，教育质量相对周边地区有较大提升空间。尖子生培养力度不足，往北大清华这种顶尖学府输送人才的能力明显减弱。这正是顺德教育的关键病症，很快教改的目标开出了精准的药方，促进普通高中多样化特色化发展，提供更多优质学位，打造龙头、标杆学校。

　　作为顺德的老牌名校，顺德一中当仁不让地接下这一重要使命。很快便着手行动。“我们希望通过多样化特色化建设推进学校综合改革，将顺德一中打造成标杆学校。”顺德第一中学校长谢大海表示。

　　而顺德对于这家龙头老校给予了更大的厚望，希望它能带动起更多学校教育质量的全面提升。去年12月，顺德一中教育集团正式成立。“这一集团将集小学、初中、高中优质教育于一体，探索基础教育人才十二年连贯培养模式。实现优质教育资源共享，多元合作，共同发展。”顺德区教育局局长闵乐萍说。

　　提质量 各出妙招彻底提升教学效果

　　走进罗定邦中学的课堂，学生们人手一部平板，围坐在一起热烈讨论，与传统的课堂明显不同。这正是罗定邦中学探索出的智慧云教育平台的教学模式。自2016年开始，顺德打造普通高中的特色发展项目，罗定邦中学被确定为信息化特色学校。“学生登录云平台，开展自主预习，并即时反馈，教师通过云平台精准获取学情，完成二次备课。”罗定邦中学教师发展中心相关负责人说，云平台实现了教学课程资源共享，记录学生学习、成长记录，通过大数据能看到学生的真实情况，能针对每个学生实现个性化和精准化教学。

　　形式变一变，效果大不同。今年的高三考生，正是罗定邦中学第一届全面使用平板融合学习的年级，与往年相比，高考成绩明显大幅度提高。

　　在罗定邦中学出现的信息技术与课堂融合创新出现的智慧课堂，是顺德的学校各显神通，努力提升课程效率的一次尝试。顺德各个学校在提升教学质量上的努力还远不止于此。2016年推进的教育综合改革当中，顺德要求普通高中学校在办学体制创新、育人模式打造、特色学科建设等三个方面形成特色体系。“顺德鼓励学校探索导师制、选课制、走班制、学分制、小组合作、翻转课堂等新型教学组织形式和教学管理制度创新。”顺德教育局相关负责人表示。

　　在教育综合改革的号角声催促之下，不少学校开始主动创新求变。乐从中学率先实施导师制，为每个学生配备导师，明确所有专业教师的课堂育人职责，设立课外育人岗位，把育人宗旨贯穿教育教学的全过程。容山中学则主动与名校牵手，与广雅中学合作办班、共同培养，在课程建设、师资培养培训和学生发展等方面深度合作，为学校人才培养“赋能”。

　　在全区层面上，顺德教育也在不断尝试。针对教育质量监测、分配和激励机制构建方面的不足。顺德开始加强对学校办学质量目标考核及过程监测，同时建立与学校办学绩效挂钩的校长、教师收入分配机制，调动校长与教师的积极性。与此同时，顺德区教育局还通过探索构建统筹兼顾的区域联合教研体系，统筹全区教研力量，在课题研究、学科建设、教学交流等方面实现一体化，从而推动全区教育教学质量的整体提升。

　　创特色 多样的人才培养方式出现

　　尤为可贵的是，除了实力相对雄厚的传统品牌高中之外，顺德许多原本属于镇街的高中，也开辟了一条培养特色人才的蹊径。

　　与多数学校的外语课教英语不同，桂洲中学有一个班的学生是专门在学日语，为什么这个班会如此“另类”呢？“这些学生原本都是英语底子非常薄，这一门偏科拉分严重，让他们基本上都很难上本科。”桂洲中学校长刘中良说，幸好学校三年前在教育局的支持下办起了日语特色班，通过小语种能力的培养，让一些原本偏科的学生有了一个全新的机会。今年桂洲中学的首批54名日语生走进高考考场，这批从头学起日语的学生，最后日语平均分达到102分，大大弥补了他们原本在外语科目上的短板。7人上了高优线，40人上了本科线。尝到了甜头的桂洲中学也在尝试继续开展韩语、西班牙语等小语种，为更多学生创造机会。

　　而伦教中学的不少学生则借力学校的传媒教育，实现了大学梦。2016年，伦教中学被确定为首批传媒特色高中试点学校，开始尝试以传媒艺术特色教育撬动学校发展。很快，学校开始组织传媒教师团队，建设传媒艺术设备设施，每年单独招收传媒生，开设传媒艺术教育班，并积极开发传媒艺术校本课程，培养具备媒介素养的学生。今年该校传媒编导的27名学生参加省首次联考，全部上线，四名学生成绩位居全市前十。

　　艺术教育是人才培养的另一条重要通道，经过多年努力，顺德将这条通道越修越宽。顺德实验中学在被确定打造为艺术教育特色类的学校后，通过加强艺术教师队伍建设，开展形式多样的艺术教育活动，培养专业的艺术人才。今年，该校考生卢锦禧，以美术类总分605分，列全省第4名，其文化总分555分，有望被清华大学校美术学院录取。而顺德的另一所高中华侨中学的毕业生刘曲浩然，以音乐类总分606分，获得全省音乐类总分第一名。

　　顺德学子得以从不同的跑道上脱颖而出，背后的力量来自于顺德深入推动普通高中特色发展。从2016年开始，全区启动了高中多样特色发展工作，并落实相关经费保障，如今已实现了全区公办普通高中特色项目全覆盖，并引导学校从“特色项目”阶段向打造“特色学校”迈进。

　　各种富有特色的创新发展模式，为顺德高中提升办学质量注入了全新的活力。随着各种特色项目建设渐渐成型，一座座富有特色的高中正不断崛起。

编辑： 罗予岐

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