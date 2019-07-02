入职起薪可达10000元 深圳技师学院引领高质量就业潮

深圳技师学院是深圳市政府投资兴办的国家级重点技师学院，是广东省政府批准的首批5所技师学院之一。

6月28日，由广东省人力资源和社会保障厅(下称省人社厅)主办的“技能新时代 圆梦正青春——解码广东技工教育高质量就业”——中央、省市媒体采访活走进深圳技师学院，见证了以“高端引领 深度合作”，走市场需求什么就培训什么人才的务实之路，引行业抢滩争夺人才，目前，该校明年毕业生已被抢空。

据李滔校长介绍，深圳技师学院是深圳市政府投资兴办的国家级重点技师学院，是广东省政府批准的首批5所技师学院之一。学校开设有12个二级学院36个专业，全日制在校生近11000人，培养层次为高级技工、预备技师。近年来，学校紧紧围绕为深圳产业和经济社会发展培养技术技能人才这个中心，致力培养复合型、创新型、国际型高素质技术技能人才，办学成效显著。学校被评定为“国家高技能人才培养示范基地”。2017年，学院应用生物系学生团队参加第十三届国际基因工程机器大赛，作为唯一参赛的技工院校，与哈佛、麻省、北大、清华等世界名校同台竞技，喜获金奖。参加阿布扎比第44届世界技能大赛，学院斩获1枚银牌2枚铜牌。今年该学院有2名选手将代表中国参加第45届世界技能大赛平面设计技术、3D数字游戏艺术2个项目的竞赛。

图为李滔校长介绍情况

高端引领5大抓手接地气 毕业生成抢夺人才战主角

党的十九大报告对职业教育和技能人才培养工作提出了明确要求：“完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。”该学院始终坚持开门办学的理念，将校企合作作为学校基本办学制度。目前该学院签约合作企业150多家，其中包括世界500强11家，比如华为、腾讯、亚马逊、宝马等，以及多家深圳行业龙头企业，比如华大基因、周大福、深圳园林、盈天下等公司。建立 “高端引领 深度合作”校企合作办学体系。通过与高端企业开展形式多样、全方位深度合作，学校办学水平和人才培养质量稳步提升。

一是引入高端企业的技术标准，改进专业课程，共同开发教学大纲和教材。比如，深圳园林股份公司是园林行业龙头企业。该学院与该公司合作举办的“新型学徒班”，探索符合中国国情的“双元制”职教模式，引入企业先进的技术标准，对课程设置、教学内容、实训室等进行更新改造，吸纳企业技术手册、培训教材中的新知识、新技术，校企共同开发教学大纲和教材，使学校的教学跟上行业前沿技术变化。经比较，“深圳园林新型学徒班”学生的学习成绩和技能水平明显高于该专业往届学生。又如，该学院与比亚迪合作，引进该公司新能源汽车技术标准，建立新能源汽车维修专业，举办“比亚迪新能源精诚英才班”，培养新能源汽车维修高技能人才。

二是引入高端企业的真实项目，开展教学实训、实习，提高人才培养效率和针对性。该学院与周大福珠宝公司合作，在校内共建“周大福珠宝电商运营基地”，将周大福公司的销售运营项目引入校园，引入课堂，融入该学院珠宝营销专业的教学中来，改进珠宝电商教材，实现了教学内容与工作内容的无缝对接。又如，该学院与智汇谷集团合作共建“校内企业基地”，双方投入软硬件设备总值1630万元，注入企业真实生产项目，改革传统教学内容，学生按企业要求做项目，在学中做，在做中学。培养的毕业生技能水平和工作能力明显高于同类专业的其他毕业生，受到企业追捧，提前一年被企业预订，入职起薪达10000元左右，部分学生被腾讯、华为公司提前录用。

三是引入高端企业专家，担任客座教师，参与专业建设和课堂、实训教学。该学院实施“大师领航计划”，聘请企业专家担任客座教授，来校授课，深度参与专业建设。比如，深圳园林公司派驻企业技术总监等4人常驻该学院，为学生授课，指导学生做项目。又如，华大基因集团是中国国家基因库，该学院与华大基因合作办学，聘请国家基因库高水平专家担任客座教师，全程参与生物技术专业的人才培养。组建企业专家与学校教师相结合的师资队伍，共同制订技师培养方案，通过“工学交替、双导师制”，为国家基因库培养生物技术专业技师人才。此外，校内成立多家大师工作室，比如党新洲大师工作室，聘请党新洲担任珠宝首饰设计与制作专业顾问，在他的指导下，该学院胡凡同学在第44届世界技能大赛上荣获铜牌。

四是引入高端企业的认证体系和人才标准，提升学生的专业技能和就业竞争力。该学院与华为、丰田汽车、腾讯等世界500强企业合作过程中，不断引进其先进的认证体系和人才评价标准，有效提高了人才培养质量和培养效率。比如，该学院引入华为技术有限公司的通信工程师认证体系和人才评价标准，组织学生学习认证课程，并参加华为工程师认证考试。华为最高级别的HCIE认证属于专家级别，今年该学院有8名2019届毕业生通过华为HCIE专家认证，上周末举行的毕业典礼上，有两家华为生态圈企业(长城网科、讯方智汇云校)给通过HCIE认证的毕业生颁发了11.8万元的奖学金，抢着要招聘这些毕业生，这些学生前期实习工资就接近1万元。

图为大族激光介绍校企合作情况

五是引入高端企业的先进文化，培育具有工匠精神的高素质技术技能人才。如该学院与模具行业领军企业、上市公司--深圳市银宝山新科技股份有限公司合作举办“银宝山新模具班”，培养模式与德国“双元制”职教模式基本一致。“银宝山新模具班”单独设立教室，教室张贴银宝山新公司的宣传海报和宣传标语，播放公司的新闻和公告。该班学生日常穿着银宝山新公司员工的工作服，上课按照企业出勤要求打卡。公司定期组织学生到企业参观或实习，宣讲企业文化要求。通过上述措施，“银宝山新模具班”学生的学习主动性、纪律性、吃苦精神、团队合作意识显著增强，学习成绩和技能水平明显提高，先进企业文化对学生成长成才起到了明显的促进作用。此外，该学院还将这个班与精准扶贫结合起来，全国首创“新型学徒制”智力扶贫新模式，取得显著成效。

前沿市场标准培育人才 企业抢滩争夺人才愈演愈烈

李滔介绍，党的十九大提出“建设知识型、技能型、创新型劳动大军”，作为一所技师学院，该学院办学的根本宗旨就是为社会培养高素质技术技能人才。近年来，通过与高端企业的深度合作办学，学校培养的毕业生适销对路，供不应求，很多专业的毕业生提前一年就被行业龙头企业预订一空，实现了高质量就业。据深圳市长城网信息科技有限公司董事长刘徽介绍，该公司是一家致力于系统集成、大数据服务和综合信息应用服务的国家级和深圳市高新技术企业,为了保证公司的人才队伍稳定建设，公司长期关心并支持学校ICT领域人才的培养，并资助学校学生通过华为HCIE认证，为该类别学生每个支持2万元，深度合作培训高技能人才。大族激光公司更是把学生实训课堂搬进公司一线，有效地促进技能人才快速成长，也为物色高技能人才提供先机。

李滔透露，该学院毕业生近5年初次就业平均薪酬高于广东省本科毕业生，调查显示用人单位对该学院毕业生的满意度达97%以上，人才培养质量得到用人单位的高度评价。部分毕业生被大族激光、华大基因等企业派驻美国、欧洲等地工作，实现了国际化就业。在全国技工院校招生普遍不看分数、登记入学的情况下，该学院招生形势火爆，学位“一位难求”，初中毕业生报考人数与录取人数比例达33：1，录取分数线与深圳市区重点中学平齐。报考的高中毕业生覆盖全国近30个省市，报考人数与录取人数比例平均达7:1左右，少数专业达12:1，录取的高中毕业生中，高考分数达到大专线以上者占80%以上。2019年计划招收高中毕业生935人，目前已录取并缴费685人，其考试成绩全部超过今年高等职业院校的录取分数线。