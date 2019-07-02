汕头技师学院部分专业就业率超过100%

汕头技师学院院长程拱胜透露，今年该院部分专业毕业生就业率超过100%。

6月28日，“技能新时代 圆梦正青春”——解码广东技工教育实现高质量就业中央、省、市媒体采风行走进汕头技师学院，院长程拱胜透露，今年该院部分专业毕业生就业率超过100%。

电气、机械类学生就业率超过100%

据介绍，该学院每年的就业季，在前期邀请知名企业到校为学生宣讲，介绍企业文化和企业发展方向，中期还举办由汕头市人力资源和社会保障局主办，学院与汕头人力资源市场承办的大型学生供需见面会外，还针对不同专业组织各种企业专场推介会，力求提供更多更优秀的企业岗位给学生进行选择，后期对一些还没有进行就业或者对当前所选择的工作岗位不适应的同学进行重新推介，使每一位同学能找到心仪的工作岗位。学院毕业生的就业率达到95%以上，部份电气、机械类的专业的学生平均有3-4个工作岗位供选择。

人才预订签约现场

与知名龙头企业长期合作 “校企双制”融合共赢

据了解，该学院与广东金明精机股份有限公司、众业达电气股份有限公司、汕头比亚迪电子有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司等20多家上市公司、广东正超电气有限公司等知名龙头企业建立长期合作关系，为企业人才的发展提供人才支撑。学院积极探索与企业合作方式，创新模式，由单一的实习实训基地，向“校企双制”合作办校、合作共建实训室、合作共建人才培养中心、为企业特设专业培养特色人才，企业在校设立奖助为金等多种形式的合作。

优秀毕业生回校任教专心“传帮带”

国家级王龙生潮菜技能大师工作室负责人、中国潮菜技能大师、中国烹饪大师、享受国务院政府特殊津贴专家王龙生，系该校1982年优秀毕业生，为了更好的传承潮菜文化，放弃五星级酒店行政总厨的高收入职位，专心培育粤菜师傅，已培养出5名烹饪职业资格国家考评员、2名技师、20名高级厨师、100多位中级厨师、100多位初级厨师。

中以航空培训项目有序推进

据介绍，该学院与以色列航空工业公司的中外合作办学项目——汕头民用航空职业技能培训学院，目前正有序推进，以方完成了第一阶段63个教学资源包的开发和交付，其中包括：CBT共41个、3D软件12个，微课教学6个、实训录像课4个。

据了解，学院于今年初进行了第3批师资的公开招聘工作，分别招聘了飞机维修、航空服务专业教师共2名，其中，从航空公司一线招聘的具有行业从业经验并持有CCAR-66部民用航空器维修人员执照1名，持有中国民用航空安全员执照、客舱乘务员执照1人。基建工作加快推进。目前，第一幅地块(约61.41亩)的建设修缮已完成“三通一平”工作。第二幅地块的收储工作已相关单位初步达成征地意见。完成航空类专业教学实训设备采购招投标工作，正进入交付验收的实质性阶段。