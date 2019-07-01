澳水育第二家广州分店来啦，助力孩子健康成长

游泳给孩子带来的不单是快乐和智慧，还有强健的体魄和健全的人格。

近年来，很多家长选择为孩子开启水育早教，他们认为水育可以通过体能和智力的双重锻炼，让孩子更加全面成长。6月30日，医学博士Oday Altikriti和英国剑桥大学儿童心理精神学博士Dr D.Caetano齐聚广州嘉大广场，为澳水育第二家广州分店开业助力，把澳洲的水育课程带到了白云片区，助力孩子们的健康成长。

澳洲水育早教品牌AustGrade澳水育于2018年初首次进入中国，并在广州奥体优托邦举办开学季典礼，一年多的时间里，得到了越来越多家长的认可和孩子们的加入。澳洲拥有60年的水育历史，在澳洲把游泳归为一项必学的内容是科学的。澳水育是澳洲的本地品牌，在教学上有自己的一套成熟的教案，根据儿童的生长规律设置阶段性课程，更加精准地锻炼儿童的体智能发展。关于水质，澳水育已经做为世界儿童泳池卫生标杆、独创温泉水疗级水体，保证孩子长期游泳的安全性。澳水育每年还会将教练输送到澳洲由游泳冠军Natakia亲自培训，保证孩子在澳水育学会国际标准泳姿。同时，澳水育也为孩子们的打造一条通往游泳的职业之路。

“游泳给孩子带来的不单是快乐和智慧，还有强健的体魄和健全的人格，给孩子一个健康的身体比任何高超的医术都重要”Oday Altikriti医学博士，是4名孩子的父亲，同时也是AustGrade澳水育澳洲品牌总部总裁他表示，把AustGrade澳水育带到中国，由澳洲极限卫生资质的承建商承建泳池，将高标准的水处理系统带给中国儿童，让中国儿童能够享受AustGrade澳水育带来的安全自由的水育课程。

此外，澳水育中国区总监Alex透漏，澳水育还将计划今年在广州市增开2家，广东省范围内增开5家，让更多的孩子能够在学游泳的过程受益。