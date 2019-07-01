产业扶贫、智力扶贫.....华工这样精准扶贫

6月30日，华南理工大学组织了“华南理工大学帮扶贫困地区农特产品展销会”，让来自定点帮扶地区——云南临沧市云县和揭阳惠来县孔美村的农家美食和大山里的珍馐走进华园，摆上华南理工大学师生员工的餐桌。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷）柴氏手撕鸡、司岗里白花木瓜酒、千年古树茶......6月30日，华南理工大学组织了“华南理工大学帮扶贫困地区农特产品展销会”，让来自定点帮扶地区——云南临沧市云县和揭阳惠来县孔美村的农家美食和大山里的珍馐走进华园，摆上华南理工大学师生员工的餐桌。活动当天举办了第十个广东省扶贫济困日的捐款仪式及展销会，吸引了满满地爱，展销会于6月30日至7月2日持续举行。

2013年以来，华南理工大学根据教育部的安排部署定点帮扶云南省临沧市云县，2016年起根据广东省委、省政府的安排部署，定点帮扶揭阳市惠来县隆江镇孔美村。据了解，作为14个教育部高校之一，华南理工大学在国务院扶贫开发领导小组2018年定点扶贫工作考核中获评为“好”，定点扶贫项目连续两年获评“教育部直属高校精准扶贫精准脱贫十大典型项目”；2019年4月，学校作为全国4所高校之一，在教育部直属系统扶贫工作推进会上作为“精准扶贫精准脱贫典型项目”代表介绍华工--云县帮扶模式。此外，华南理工大学定点扶贫经验还被收录到国务院扶贫办《中央单位定点扶贫案例》。

如何更好地精准扶贫？如何帮助对口帮扶地区提升造血功能？华南理工大学党委书记章熙春在接受记者采访时表示：“六年来，学校致力于通过全产业链精准扶贫精准脱贫，除了产业扶贫、智力扶贫外，还搭建了像今天这样的直接扶贫窗口。”章熙春透露，学校组建了来自5个学院、横跨多个学科的27人的专家团队，深入云县山水田间调查研究、问诊把脉，着力打造“云游云县 康养一生”的总体形象，确定了“1510一体化全域策略”，即1套顶层设计、5大落地平台抓手、10项产业推进行动，构建了“政府统筹推进、社会合力帮扶、学校全程智助”三大合力保障的扶贫链造血体系，为精准扶贫谋划了清晰的“路线图”。

此次展销会吸引了来自云南云县和广东惠来县共13家企业参展，参展商品近百种，展品有来自孔美村的大米，更有来自距广州数千里外云县的展品，展品不仅有闻名遐迩的云南省非物质文化遗产柴氏手撕鸡，还有荣获香港国际美酒博览会绿色果酒金奖的独特的司岗里白花木瓜酒，更有芳香四溢、蜜甘醇厚的千年古树茶，以及米线、红糖、坚果等等绿色生态农特产品，这些美味农特产品令人垂涎欲滴、使人齿颊留香。