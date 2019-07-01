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固师资强技术 尚德初级会计考试成绩创新高

2019-07-01 11:33 来源：南方网
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　　近日，2019年初级会计考试成绩发布。成人教育机构尚德机构初级会计考试成绩创新高。“老师，我过了，总算没辜负自己”；“翻开朋友圈，好多同学都过了，为她们高兴，自己迟迟不敢查成绩------居然过了”；“感谢老师，每次提出的疑问老师都认真及时的回复，您们辛苦了”……学员们分享自己成绩的同时也肯定了尚德老师的付出。

　　据统计，2018年10月考期，尚德机构一次性通过三科的学员比例达到84.94%，此次通过率达到86.7%，较之前再创新高。从目前已正式对外发布的数据看，陕西省2019年同时通过初级会计实务和经济法基础两个科目的考生通过率为20.74%；辽宁省2019年有8.2万人参加了考试，1.7万人取得初级会计专业技术资格，考试通过率为21%。台州市2019年初级会计考试的合格率为17.91%。

　　记者了解到，尚德机构不断强化师资队伍。杨明泽老师拥有税务及审计方面实操经验，善于把经验转化成优秀的授课内容；他在线累计授课时长已超过800小时，授课超过10万人次。主讲公共课和经济类课程的李静莎老师拥有7年网络授课和直播授课经验，授课时长超过1000小时，授课人次超过10万人次。主讲经济法等科目的刘云卿老师，具有5年一线教学经验，授课时长超过3500小时。

　　在加大科技投入方面，尚德机构坚持让技术为教育赋能，使学习变得更加便捷和高效。“尚德机构通过AI技术，为学员输出量身定制、最短的学习路径；在理想情况下，可以为学员节约60%-70%的时间，既减轻了负担，同时提高了考试通过率。针对成人学习‘工作家庭两头忙’的痛点，尚德机构推出了数十款小程序，填补了学员碎片化时间，让学员以游戏方式进行刷题，降低了学习难度。目前，尚德机构在产研领域投入已超越自身所处规模应投入水平，而这也为学员带来了超过行业平均水平的通过率。”尚德机构学术中心负责人表示。

　　此外，尚德机构还打造学员“社区”，让学习不再枯燥。在课堂教学之外，会有班主任老师在班级群等处进行答疑、开展讨论，班级之间也经常进行PK、开展专业性活动。学员通过社群方式互相鼓励、互相推动，激发学习动力，共度学习时光。

编辑： 罗予岐

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