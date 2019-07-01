从应试转向全面发展，高中教学将有新模式

作为国务院办公厅出台的重要纲领性文件，《指导意见》就推进普通高中教育教学改革、全面提高普通高中教育质量进行了系统设计和全面部署。

近日，国务院办公厅印发了《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

作为国务院办公厅出台的重要纲领性文件，《指导意见》就推进普通高中教育教学改革、全面提高普通高中教育质量进行了系统设计和全面部署。根据《指导意见》，2022年前高中将全面实施新课程、使用新教材。

增强课程教材育人功能

教育部教材局巡视员申继亮表示，这次普通高中课程教材的修订，不仅对内容进行了更新调整，同时对课程的结构也进行了优化。增强课程教材育人功能的措施，突破以往课程目标的表述，重新界定课程目标，使得课程的育人目标和要求更加具体化、更加细化，聚焦人的发展，与教师每一个教学活动的联系更为紧密。

“为了强化课程教材的育人功能，提出了学业质量标准。明确每一门课程到底学什么、学到什么程度。对于学习过程和结果的考核评价，不仅仅是关注知识的理解和掌握，还要更多地关注学生素养的养成，关注学生解决问题能力的形成。这次新课程修订以后，特别强调了学生综合实践能力的培养，由此推动整个育人模式的改革。”申继亮说。

北京师范大学发展心理研究院教授方晓义说，《指导意见》首次将“学生发展指导”提升到“推进育人方式改革”的高度。

“每个地区和学校需要探索和建立适合本地区、本学校及其学生实际情况的学生发展指导模式。不同地区、不同学校的学生具有不同的发展方向、需求和水平，要在充分评估本地区和本学校学生的发展方向、需求和水平的基础上，建立面向全体学生、部分学生和个体学生的三级发展指导模式，既满足全体学生和部分学生共同的发展需要，又满足每个学生个性化的发展需要，寻找适合每一个学生的成长路径，成就每一个学生。”方晓义说。

上海市教委副主任贾炜认为，《指导意见》明确了当前普通高中教育的改革发展趋势，也凸显了党和国家的人才培养要求，将促进高中教育从“应试”教育模式向“全面育人”教育方式转变；从以“升学”为目标向“升学与生涯辅导相结合”目标转变；从高中教育“分层发展”向“分层与分类相结合”方向转变。

用课程标准全面引领高中教学

《指导意见》要求“学业水平选择性考试与高等学校招生全国统一考试命题要以普通高中课程标准和高校人才选拔要求为依据，实施普通高中新课程的省份不再制定考试大纲。”这为克服片面知识应试教学提供了可能。

当前，普通高中教育正处于普及攻坚、课程改革、高考综合改革三项重大改革同步推进的关键时期。迫切需要通过深化改革，着力破解当前面临的体制机制性障碍，确保各项改革能够有效衔接、协同推进。

推进普通高中育人方式改革是一项系统工程，需要加强指导、多部门协同推进。

“为保障改革的各项目标、任务和措施落到实处，《指导意见》从坚持党的全面领导、明确部门分工、强化考核督导和营造良好环境等四个方面提出了明确要求；并特别强调国家要制定普通高中办学质量评价标准，完善质量监测办法，引导各地树立正确政绩观和科学教育质量观，完善对学校和教师的考核激励办法。”教育部基础教育司司长吕玉刚说。

对于指导意见中提出的科学核定普通高中培养成本，健全生均公用经费拨款制度，各地生均公用经费拨款标准应于2020年达到每生每年1000元以上，个别确有困难的地区可延至2022年前。

教育部基础教育司副司长马嘉宾表示，目前一些普通高中经费投入不足，有的学校日常运转困难。随着新课程改革和高考综合改革的推进，这些学校面临的困难更大。为此，迫切需要加大经费投入。

马嘉宾说：“总体上看，各地通过努力，到2020年达到1000元以上的最低标准是能够实现的。同时《指导意见》也没有一刀切，对于确实有困难的个别地方，也允许适当延后，这也是考虑到了贫困地区的实际情况。”