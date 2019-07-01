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后高考生活需要多一点独立与清醒

2019-07-01 09:10 来源：中国青年报
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　　全国各地的高考成绩已经陆陆续续发布，考生进入了报考学校和专业的关键时期。在此之后，还有“漫长”的暑假，直到9月开学，其中的时间大多可由自己支配。看到媒体上各种有关后高考生活的报道，我总会想起10年前，当时的自己也处于大学前夜的过渡时期，面对即将到来的大学生活，既有期待也有迷茫，更多的是终于挣脱高考重压的久违释然。

　　如何更好地度过后高考生活，是摆在考生面前的一道难题，它不是选择题，没有明确的答案。那种考上大学就彻底“自由”和“放松”的观念，已经被越来越多的年轻人摒弃，很多人也意识到了，大学是一场更加漫长的征程，未来的机遇与挑战，正等着自己去探索、开掘。高考当然不是青春的终点，它只是人生路上一个重要的中转站，人生之路如何走好，大学后的选择与努力更加重要。尽管我们大多能意识到这个问题，但人在经历很多事之前，往往是无法作出合理判断的，增长经验值的过程，往往也是吃亏、碰壁乃至受伤的过程，在学业、事业上是如此，在情感、生活上亦是如此。

　　因此，后高考生活，起码要面对两大问题：一个是报考学校和专业；一个是为即将到来的大学生活做好准备。有关报考问题，太多人谈过太多观点，但众口难调，没有一个统一的标准。而如果你想套用别人的“成功路子”，往往会起到相反的效果。人生的道路选择，只有结合自身情况加以判断与分析，才有可能是适合自己的。当然，学校与专业的选择也并非没有规律可循，通常要考虑以下元素：城市、学校、专业与自己的兴趣、专长的关系。比如，你将来如果想成为一名教师，在同等级的高校里，选择师范大学，无疑是最好的；如果你想从事经济类的工作，财经类大学无疑是最佳选择；但是，多数人在报考时，可能并没有明确的职业规划，那么选择一个综合类大学，是最好的。

　　一所好的大学，一定要给学生以开阔的视野，以及必要的自由空间，那种凭借强压来维护校园秩序的学校，显然不是好的选择。另一个判断要素，则要看这所大学是否把教学科研始终放在第一位，如果学校的官僚主义气息太重，显然也不是好的选择。而且，大学所在的城市，往往也会对你的人生产生一定的影响，尤其是金融、传媒这些实践性较强的专业，更应该选择就读于一线城市。选择一个能够给你提供开阔的视野、充足的资源的城市，有时候要比选对学校好很多，跟着这个城市一起成长、进步，你自己也会受益匪浅。

　　在明确了大学与专业之后，就应当对未来的大学生活做好心态上的调整。坚持独立，是大学生活的首要问题。此处所说的独立，不只是你的生活要脱离家人的管控与扶助，更是人格与精神上的独立，成为一个真正意义上成熟的现代公民。

　　养成独立思考的能力，是大学生活与学习中必不可少的一件事。但事实上，很多人直到毕业，也没能获得这个技能。拥有独立思考的能力，首先就要求自己在面对生活与学业时，要有一套自己的判断，不人云亦云，不盲目跟风，知道自己想要什么，能做什么，以及获得对自己清晰的认知。这个要求可能有点高，但应该从大学之初，就具备这种求索的意识，切忌浑浑噩噩，在放任自我中混过大学时光。其次，不管你是什么专业的，沉潜读书都是非常必要的。从应试教育的桎梏里挣脱出来，就没必要再按照所谓的“标准答案”来生活、学习，而是要在博览群书中获得精神的动力与前进的方向。所以说，在后高考的这段时间里，不妨让自己的大脑放空，摒弃过去那种应试思维，尝试用探索与创新式的思维来读书，这样进入大学后，也能较快地完成思维上的转型。

　　再就是要提前掌握一些学习技能。10年前，我身边上高中升大学英语衔接班的人就不少了，想必在今天，这样的预备工作，有更多人已经开始着手了。我不反对这种提前准备的形式，但应该适度，既不要让自己丢掉所学的中学知识，也不需要逼着自己提前学习大学课程，两种极端的做法都不太好。毕竟，后高考生活是人生之中罕见的“纯放松”时光，不妨拿出时间来进行一场长途旅行或者做些健身运动，把自己的身心状态调整到最佳，以应对大学生活更多的挑战。

　　后高考生活，绝不是对自己的放纵，但也不必过度紧张。尝试着让自己更加独立，形成对自己清晰的定位、清醒的认知，才是迎接大学生活的最佳状态。

编辑： 罗予岐

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