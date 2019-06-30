预防孩子近视 需每天保证充足的户外活动时间

日常生活中还有哪些不良用眼习惯对孩子的视力不利？不想宝宝成为“小眼镜”，哪些功课需要提前做？

日前，一则“2岁半宝宝近视900度”的微博热搜牵动不少家长的心。原来，为了哄孩子，女孩家人从女孩1岁左右就开始给她看手机，每次看的时间还很长。日常生活中还有哪些不良用眼习惯对孩子的视力不利？不想宝宝成为“小眼镜”，哪些功课需要提前做？广东省妇幼保健院眼科主任黄学林主任医师，为大家答疑解惑。

父母高度近视，孩子一定是“小眼镜”？

近视度数超过600度即为高度近视。有高度近视的父母担心，夫妻两人都近视，会不会遗传给孩子？

对此，黄学林表示，对于父母高度近视的家庭来说，家长更应该对孩子的视力问题上心。他解释，近视尤其是高度近视的遗传因素占到六成左右。如果父母双方都是高度近视，孩子将来很容易发生近视，而且近视的度数也更容易加深，发展为高度近视的几率更大。

黄学林介绍，一般情况下，三岁以内的幼儿发生高度近视的几率不高，但是临床上确实有3岁以内的孩子近视超过1000度，甚至有近视1800度的孩子。这类孩子往往有遗传因素或早产儿视网膜病变、渗出性玻璃体视网膜病变等疾病因素影响。

孩子半岁就应进行第一次视力检查

黄学林介绍，视力和屈光度的发育应该是按照规律按部就班进行的。正常来说，两岁半的孩子屈光度应为远视300~400度，散光度数在100度以内，而视力一般在0.3~0.4之间。随着孩子的发育及各种外界环境的刺激，孩子的视力也在逐渐发育，一般视力在3岁能达到0.4，4岁时0.5，5岁时0.6。“这些是最低要求，如果低于这个水平，有可能发生了中高度远视、中度及以上散光、高度近视、斜视等，以及一些先天性因素，如先天性白内障、视网膜疾病等。”

从统计学数据来看，约九成孩子在7岁左右时能达到1.0的视力，屈光度也接近正常的水平。需要注意的是，这个年龄正常的屈光度并不是0度，而是远视150度左右。如果此时近视了，则是近视发生时间提前了。

“家长一定要重视孩子视力的筛查，尤其是屈光度的检查。”黄学林介绍，视力往往受很多因素的影响。屈光度才是真正反映眼球发育状况的指标，屈光度包括近视的度数、散光的度数、远视的度数等。

他建议，宝宝出生一个月内就应做一次视网膜和视神经发育检查，判断孩子视力发育的基础是否正常。当孩子6个月大时就应该做第一次视力评估及屈光检查了，如果没有问题，可以到1岁左右时复查，如有异常，则需要视情况进一步做相关检查，再在1~3个月内复查。

每天至少两小时阳光下活动

黄学林指出，孩子一闹就用手机哄、早教等智力开发活动开始太早等因素都导致孩子户外活动时间太少，使得孩子的视力被慢慢“偷”走。想要预防孩子近视，应尽量减少孩子近距离用眼时间，增加户外活动及阳光下活动的时间，控制电子产品使用时间。

“学龄前是预防孩子近视的关键时期，学龄前保证孩子有一定的‘远视储备’，进入小学后才有几率减轻眼睛疲劳，减少近视发生的机会。”黄学林介绍，宝宝刚出生时平均远视度数为350~400度，逐渐往正常度数发展，即每年远视度数降低25度，到7岁时达到150度的远视的正常水平，增加户外活动、减少近距离用眼时间才能使“远视储备”不会被快速地消耗掉，从而过早产生近视。

“我们现在要求学龄前的孩子尽量保证充足的户外活动时间，而且其中至少要有两小时是在阳光下活动。”黄学林解释，户外活动时，孩子们看到的景深长、视角大，不太需要用到眼睛的调节功能，眼睛不容易疲劳。国内外都有实验证明，如果孩子能每天在阳光下活动一小时，近视发生的机会就降低了30％，已经近视的也可以延缓近视的加深。

另外，还应减少电子产品的使用时间。一般来说，学龄前的儿童，每天使用电子产品的时间不宜超过30分钟，连续使用时间不超过15分钟。然而，由于小孩子自制力往往较差，动辄就可能连续超过15分钟。

如果总是盯手机、看平板，眼睛需要用到较大的调节集合能力才聚焦在目标上，同时肌肉收缩也会压迫眼睛，并且电子环境与周围荧光屏的亮度对比度差别太大，容易导致眼睛疲劳；另外电子产品有蓝光，目前国内外确实有资料证明电子蓝光对眼睛有损害。“看电视、用电脑时，周围一定要有环境灯，与周围环境的亮度差别不宜太大。”黄学林说。