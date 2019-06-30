高考志愿怎么填报？9个问题解决填志愿的“烦恼”

对考生而言，被春季分类考试录取的考生，如参加了夏季高考，可以参加夏季高考本科录取。

高考已圆满结束，如何填报志愿？为了解决考生和家长的烦恼，广东省教育考试院日前梳理了报志愿阶段常见的疑问，为考生和家长答疑解惑！

问题1：春季高考会影响夏季高考招生吗？

答：不会有影响！省教育考试院表示，今年广东实行的高校春季分类考试，其招录工作已结束，不会影响夏季高考招生。

对考生而言，被春季分类考试录取的考生，如参加了夏季高考，可以参加夏季高考本科录取；对高校而言，高职院校春季分类考试招生录取的考生被本科批次院校录取产生的空缺专科招生计划须调回夏季高考录取。

问题2：哪些是平行志愿，哪些是顺序志愿？

答：A、B、C为平行志愿，1、2、3为顺序志愿，今年广东省高校招生，除提前需体检、政审的高校实行顺序志愿及艺术类术科校考的专业外，其他各批次、各类型招生均实行平行志愿。

具体在高考志愿表中，标记为英文字母A、B、C、D、E…的是平行志愿，标记为数字1、2、3…的为顺序志愿。

两类志愿投档有什么区别？

平行志愿是指在录取批次中，能够填报若干个平行但有排列顺序的院校，按照“分数优先、遵循志愿”的原则投档，投出档案都被视为第一志愿，由高校择优录取。平行志愿投档时，省招生办会分文、理类15个院校志愿，体育、音乐、美术、舞蹈、广播电视编导6个院校志愿，根据考生总分（文理类）综合总分（体育、音乐、美术、舞蹈、广播电视编导）排序情况，在招委会划定的录取最低分数线上，从排名第一的考生开始依次逐个考生进行投档。当轮到某考生时，系统会根据该考生填报的A、B、C、D、E…15个（或6个）院校志愿，从A开始依次检索每个院校志愿是否录满。如果考生分数达到A院校的投档线，则将考生投给A院校，如果达不到，将依次检索B高校，以此类推。一旦考生投档成功，将不会再进行后续志愿的检索投档。

顺序志愿是指在录取批次中，填报的若干个志愿有先后顺序，按照“志愿优先、成绩排序”的原则进行投档，由高校按照志愿顺序进行录取。顺序志愿投档时，省招办根据考生院校志愿顺序，从高分到低分投档，先投第一志愿。第一志愿录取后，有缺额高校再投第二志愿。

问题3：家庭经济困难，应该怎么报志愿？

答：可申请“绿色通道”或选学费较低高校。

广东省委、省政府一直非常重视贫困学生的升学就读问题，为帮扶家庭经济困难考生顺利入学，制定了各项有效的助学政策，拓宽扶贫济困的渠道，努力做好贫困考生的升学就读工作，确保每一位考生不因贫困而失去高等教育的机会。

目前所有高校都建立起一套包括奖助学金、国家助学贷款、勤工助学、学费减免等多种形式的比较完善的助学体系，来帮助学生完成学业。入学时，家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费，可在开学报到的当天，通过学校开设的“绿色通道”报到。

学生入校后再向学校申报家庭经济困难，由学校核实认定后采取不同措施给予资助。因此，考生收到录取通知书后，完全可以放心到所录取的院校报到上学。

为减少就学压力，家庭经济相对困难的考生在填报志愿时，应选报一些学费标准较低和生活成本较低地区的高校，使自己能比较顺利地完成学业。

问题4：自主招生等特殊类型考生如何报考？

答：选“自主招生等”栏填报志愿经招生院校确认资格并在教育部阳光平台上公示符合自主招生、高水平艺术团、高水平运动队、高校专项计划及综合评价资格等特殊类型（下称特殊类型）的考生，须在“自主招生等”院校志愿栏中填报相应院校志愿，具备以上资格的考生只能选择其中一类一所院校进行填报。

具有资格，但未在“自主招生等”栏填报志愿的考生，将被视为自动放弃相应特殊类型录取资格。

招收自主招生、“高校专项计划”、综合评价资格考生的院校在提前批录取之后投档，本科录取批次正式投档前录取结束。

招收高水平运动队（统考）、高水平艺术团资格考生的院校录取工作，与院校文理类专业所在批次同期进行。

北京外国语大学、浙江大学、中山大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学等11所高校在我省实行高考基础上的综合评价录取试点，高考成绩符合要求并经高校公示已获资格的考生，只能在“自主招生等”院校“综合评价”志愿栏中选择一所院校填报。

问题5：平行志愿有无先后？第二志愿会优先录取吗？

答：平行志愿有先后，喜欢高校要填前面。

平行志愿也是有先后顺序的。如果考生满足第一志愿高校的录取分数要求，虽然也同时达到第二志愿高校的录取分数线，而且更向往第二志愿的学校，也是不可能被第二志愿高校录取。因为，投档时，计算机检索是从第一志愿开始检索，一旦符合条件，档案即投出。档案一旦投出，其他志愿视为无效志愿。

省招生办建议：考生在填报志愿时，要按照冲、稳、保的思路进行填报，将自己向往又喜欢的高校填在前面，这样被自己向往的高校录取的机会就更大些。

问题6：体育类考生如何报考？

答：体育类可报理科院校专业，但不能兼报。体育类考生应根据自身文化术科上线情况和综合总分排位情况，参考往年数据进行填报。

体育类考生也可以报考理科类院校专业，但要处理好同批次不能跨类兼报的问题。体育类考生不能在同一批次内既报体育类院校（专业）志愿又报理科类院校（专业）志愿，只能选择其中一种进行填报。

问题7：艺术类考生如何报考？

答：艺术类可填报文理类专业，但不能兼报。艺术类考生应根据自身文化术科上线情况和综合总分排位情况，参考往年数据填报艺术类专业，也可以填报文理类专业，但要处理好同批次不能跨类兼报的问题。艺术类考生不能在同一批次内既报艺术类院校（专业）志愿又报文理类院校（专业）志愿，只能选择一种填报。

艺术类校考是指除音乐、美术、舞蹈和广播电视编导术科省统考外的其它所有艺术专业的校考。报考艺术类校考的考生应在志愿表的“艺术类校考”栏目中填报相关院校及专业。

问题8：广东地方专项计划考生要注意什么？

答：和本科普通类一起填报投档，分数线相对较低。2019年，广东继续实施“重点高校面向贫困地区招收农村学生专项计划”，高考成绩符合要求并经公示已获资格的考生可以报考专项计划。

报考专项计划的考生要在本科录取批次普通类院校志愿中填报地方专项计划。地方专项计划志愿和普通本科类院校志愿一起填报一起投档录取。但专项计划是国家为解决贫困地区农村学生上重点高校的问题而专门设立的重点高校招收贫困地区农村学生专项计划，是国家对高校招生工作的战略部署，使更多优质高等教育资源能够惠及农村、边远、贫困、民族地区的农家子弟。在录取分数线上，比普通类本科重点院校分数线相对较低，相对优惠。因此，考生在选择填报时要结合自身实际情况，合理填报，增加被录取的机会。

问题9：什么情况下考生档案会被高校退档？

答：专业不服从调剂被退档占多数，体检也有影响。从往年录取情况看，高校退档主要有以下情况：

一是不服从专业调剂被退档。各高校在专业录取时，有不同的专业录取原则，考生档案被投到所填报的院校后，如果所填报的专业志愿不合理，按学校录取规则都不能录取，又没有填报专业服从，学校无法进行专业调剂，则该考生就可能被退档。从我省近几年实施平行志愿的情况看，因专业不服从而退档的考生占了退档考生的大多数。因此，考生在填报志愿时，要特别慎重考虑好是否服从专业调剂问题。

二是因体检不合格或报考专业受限而退档。《普通高等学校招生体检工作指导意见》对一些疾病患者，规定有些学校或专业是不宜录取的，有些考生会因体检不合格或报考专业受限而退档。

三是分数较低的考生被退档。今年，除普通类实行平行志愿的投档比例按1:1外，对于实行顺序志愿的高校，投档比例仍可能大于1：1，有的达到1:1.2，低分考生还存在退档的可能。

因此，在填报前，要认真搜索目标高校的招生资料，熟悉高校招生章程，弄清高校录取规则(包括专业录取规定、加分政策等)，了解高校办学情况和招生要求，以及目标学校往年投档录取情况等等，结合自身的实际，科学合理地填报志愿，以增加录取机会。