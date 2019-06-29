搭平台促发展，看高品质教育创新行动这样开展

6月29日，粤港澳中小学校长论坛暨中国教育培训协同创新联盟成立大会在广州举行。

6月29日，由广东第二师范学院主办，广州创显科教股份有限公司、广州培生教育传媒有限公司承办的粤港澳中小学校长论坛暨中国教育培训协同创新联盟成立大会在广州举行，粤港澳大湾区中小学名校长、高校、研究院所、国内教育培训企业代表300余人参加会议。

广东第二师范学院党委书记王左丹在致辞中表示，基于广东第二师范学院办学传统和“新师范”建设使命，学校举办“粤港澳中小学校长论坛暨中国教育培训协同创新联盟成立大会”，围绕“高品质教育的创新行动”主题进行论坛交流，将有力促进粤港澳地区的基础教育交流合作。她分享了广东第二师范学院在推动基础教育高品质创新行动、培养培训教育家型校长的具体做法和显著成效。王左丹表示，广东第二师范学院将持续深化“任务驱动”下的个性化培养模式，综合采用大数据系统精确分析名校长发展基础，一人一案、精准帮扶，助推教育家型校长的成长和学校创新发展。

“中国教育培训协同创新联盟章程”于此次大会发布，该章程详细解读了联盟宗旨和联盟理念，详细规定了联盟任务、联盟组织机构和联盟成员的权利、义务等。大会推举广东第二师范学院为联盟理事长单位，广州培生教育传媒有限公司为秘书长单位。

广州创显科教股份有限公司与广东第二师范学院联合共建的未来教育与未来学习体验中心/教育信息技术应用能力实训中心在此次大会上揭牌。

据介绍，“粤港澳中小学校长论坛”主论坛以“粤港澳地区高品质教育的创新行动”为主题，与会专家就“高品质学校的创新行动”“全人教育的理念与实践”“中国教育培训行业格局与发展趋势”主题进行分享，分论坛以“粤港澳高品质学校的创新行动”“高品质教培机构的创新行动”为主题进行讨论，18位粤港澳中小学校长、7家教育培训机构负责人参与研讨。

与会代表认真学习、积极交流，为共建粤港澳地区有中国特色的世界一流基础教育分享经验和思考。大会还设立了“高品质教培机构创新行动”分论坛，来自全国各地的众多教育培训界代表围绕教育信息化、课程建设、编程教育、在线教育、技术创新、模式创新、产业投资等话题展开充分研讨和分享，共同促进教育培训行业的创新发展。

粤港澳中小学校长论坛的举办、中国教育培训协同创新联盟的成立，围绕“高品质教育创新行动”的主题理念，搭建了一个行业交流、资源合作的平台，有助于促进高校、科研院所、中小学校、教育培训机构、教育信息化企业、产业投资及相关服务机构之间的相互赋能，提升中小学教学水平，推动教育培训机构的规范、健康发展，促进产学结合、校内校外协同教育，构建教育行业可持续发展的创新生态。