港大内地本科生入学面试在广州举行，7月7日前将结束录取

记者了解到，今年港大内地本科生入学计划拟招收300名高考学生，各省市不设名额上限，择优录取。

近日，香港大学内地本科生入学面试在广州举行。记者了解到，今年港大内地本科生入学计划拟招收300名高考学生，各省市不设名额上限，择优录取。在录取过程中，港大会综合考虑申请人的高考成绩、面试表现及其他于网上申请系统递交的申请资料。今年港大录取将于7月7日前全部结束。

张荣森教授和潘辅君博士接受记者采访

香港大学理学院本科生入学事务总监，港大面试官张荣森教授在受访时告诉记者，所有通过内地本科生入学计划报考港大的学生都必须参加入学面试。港大面试以英语进行，学生在20分钟内阅读一篇与社会热点相关的文章，批判思考并撰写一篇评论。其后，学生将分为6-8人一组进行全英文的小组讨论。张荣森教授强调，面试着重考察学生的合作交流、逻辑思考、批判思维及语言表达能力。

香港大学核心课程副总监，港大面试官潘辅君博士特别介绍了港大核心课程的基本概况。核心课程自2012年成立来一直是港大本科生的必修课，该课程旨在培养学生跨领域的学习能力、批判性思考能力、沟通合作能力及创造性。核心课程分为四个领域：人文、科学与技术、全球议题以及中国文化及社会，每学年都会开设超过100门课程供同学选择。所有港大本科生都必须选修至少六门核心课程，横跨四大领域。

值得一提的还有港大教学的两大特色：跨领域及国际化教学。除了有跨领域的核心课程外，港大的学制非常灵活，鼓励学生在跨专业或跨学院选择第二主修或辅修（比如文学院的学生也可以选修理学院的物理专业做第二主修）。在国际化教学方面，港大为学生提供非常多海外交流机会。港大如今有365个海外交流伙伴，横跨44个国家及地区。仅2017-18学年，港大就有超过10，000人次的学生赴海外交流（包括交流、暑期课程、实习、科研、社会实践等等）。2022年，港大将实现所有本科生在本科期间都有一次赴海外交流机会及一次赴内地交流机会。

在毕业去向方面，2017届内地本科生中，45%毕业生选择前往海外名校(例如,哈佛大学，牛津大学，耶鲁大学等)继续进修, 37%毕业生选择在香港就业 (例如摩根大通，高盛集团)，其余学生选择留港继续深造，或者回内地工作。