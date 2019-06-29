交钱就能上大学？识破七大高招录取骗局

高招录取正当时，各种招生诈骗也趁虚而入，这七大典型骗局必须警惕！

当前，2019年全国各地高考录取分数线陆续公布，不少高校在各地的招生组信息也已公布。高招录取正当时，各种招生诈骗也趁虚而入，这七大典型骗局必须警惕！

骗局一：声称有内部招生指标

在招生录取诈骗中，最常见的就是不法分子打着招生机构“有内部关系”、“朋友”、“校友”等幌子，称可通过交钱换取“内部指标”、“点招指标”及“计划外指标”等，向考生和家长作“交钱就能低分高录”的虚假承诺。

提示：正规的招生录取不会产生任何费用，也不存在内部关系、交钱就能上的好事，凡收取保证金、录取费的信息或电话，切勿相信。

骗局二：声称可以修改高考成绩

公布后，有些考生分数偏低，骗子声称可以修改成绩，家长只需交纳一定费用即可。

提示：成绩一旦公布即尘埃落定，对自己成绩有异议的考生可以通过官方渠道复查试卷，但直接修改成绩肯定是天方夜谭，绝对的骗局。

骗局三：声称交钱就能上大学

有些考生高考没发挥好，家长在网上看到可以交钱直接上大学的消息，与对方联系，交纳高额录取费，拿到录取通知书后发现，根本不是普通高等教育的本科，而是成人教育。

提示：高等教育的办学形式多样，网络教育、成人教育、自学考试也是高等教育的一种，但跟普通高等教育有所不同，入学门槛相对较低。骗子最容易在这个问题上打“擦边球”，要警惕！

骗局四：声称可以帮助提前录取

考生会收到自称某大学招办的电话，称因院校提前招生，如果想被录取，需提前交纳学费，否则有退档无法录取的风险。

提示：提前批次录取主要针对军事、国防、艺术类院校的考生，录取工作全部实行异地远程网上录取，由专门的计算机系统按志愿和投档规则投档，不受任何人为因素影响。

骗局五：声称帮你申请大学助学金

一些考生会收到自称录取高校学生处的负责人电话，称了解考生的家庭情况，可为其申请助学金，但要先交报名费，考生信以为真，到了学校发现根本没有这回事。

提示：当接到类似电话时，考生及家长要主动与当地教育部门或学校联系求证，不要随意透露家人姓名、电话、职业等信息，坚持做到不透露、不相信、不理睬。

骗局六：打时间差邀功，伪造录取通知书

骗子利用考生提供的报名号或准考证号，将正常投档和录取，说成是他托关系考生才被录取，借机向家长和考生收取钱财。有的通过邮局寄送伪造的录取通知书，骗取考生和家长的信任，让考生将学杂费打入指定银行账号。

提示：高考招生录取有非常规范的程序，切莫因求快将考生的所有信息提供给任何人，考生的投档、录取等环节，应通过官网查询。

骗局七：称“自主招生”交钱即可上军校

一些骗子打着普通高校“自主招生”和军校招收“地方委培生”、“国防生”的幌子，许诺毕业后一律安排到部队工作等，收取所谓的”自主招生费“、”定向培养费“、”委培费“等，进行非法招生诈骗。

提示：军校招生与其他地方高校招生一样，有严格的程序和规定。军校招生没有”内部招生名额“的说法，军队和武警部队不允许任何个人私自携带招生公文，招生过程也不存在向考生和家长展示公文这一环节。

不论哪种诈骗，交费，是诈骗的最终目的，考生及家长一定要提高警惕！