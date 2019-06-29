填报平行志愿 注意5个要点

平行志愿是什么？填报的时候有哪些窍门？怎么平衡院校和专业志愿？

今年广东继续实施平行志愿。虽然平行志愿不新鲜，但每年都有一些考生陷入填报误区，造成“高分低就”，甚至落榜。

平行志愿是什么？填报的时候有哪些窍门？怎么平衡院校和专业志愿？羊城晚报采访招生专家，梳理平行志愿填报的那些“小技巧”。

广州大学华软软件学院招生办主任夏丹提醒考生，对比学校近年的招生计划与录取分数时，要关注两个分差：一是学院往年录取分数线与省批次控制录取线的分差；二是考生高考成绩与省批次控制录取线的分差；同时，在有省排名位次的情况下，可参考所报学校往年最低录取排位。

什么是平行志愿？

考生可填若干个院校志愿，但只投档一次

所谓平行志愿，即一个志愿中包含若干所平行的院校。是指考生在填报高考志愿时，可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。

平行志愿投档原则为“分数优先，遵循志愿，一轮投档”。

即：所有考生排一个队列，高分者优先投档。投档时，按位次优先的原则，根据考生平行志愿的自然顺序从前到后进行检索，一经检索到计划未满额的学校，即向该校投档。排序成绩相同的考生，依次按语文、数学、外语听力成绩排序。

如当考生总分符合首先被检索到的A院校投档条件时，且A校有计划余额，该生即被投到A院校。

考生档案一旦投出，即不再检索该考生的后续志愿。因此，对于考生来说只有一次投档机会。

也就是说，考生一旦因各种原因被高校退档，即使他的投档分超出后续高校的调档线，也不能被投档，只能参加下一轮投档录取（下一志愿组、本批次征集志愿或下一批次）。

如何填好平行志愿？

喜欢的学校放最前，不要都填同一层次学校

如何填好平行志愿？夏丹建议广大考生，在填报高考志愿时，要做到：“一是选专业，考生应认清自己的兴趣爱好及规划；二是参考往年分数和排位，填报专业志愿时要拉开一定的梯度；三是最好填报服从专业调剂，避免被退档。”

具体来说，在填报志愿前，考生要充分预估学校的调档线。学校往年录取的平均分、排位最有参考价值。考生可根据学校近三年录取考生的平均分和自己在全省的排位，来选择自己可以填报哪些学校。

在填报志愿时，要注意五点：

第一，要把喜欢的学校放到最前面。

平行志愿中的15个院校虽然是平行的，但计算机检索、投档是有先后的，院校的先后就是投档顺序。如果考生符合志愿中的多所院校要求，档案则只能投向第一志愿院校。

因此，考生在填报平行志愿时，最好将最想就读的学校填在靠前的位置。

第二，填满所有志愿。

考生如果少填一个院校志愿，可能就失去了一次投档机会。为了增加参与投档录取的机会，也要填满所有志愿。

第三，院校志愿之间要有一定的梯度。

填报有希望够得着的理想学校，与自己成绩“门当户对”的学校，也可以填报比自己成绩稍低点的学校，不要全部填报同一层次的院校。

考生要特别注意，分数没有绝对优势的考生，千万不要将所有院校志愿全部填同一层次的学校，一定要选好保底学校。如果填报不当会惨遭落榜。

第四，尽量服从调剂。

平行志愿也会被退档，如果考生不选择“服从专业调剂”，一般会被高校退档。据了解，近年来的退档考生中，绝大部分是因为“不服从专业调剂”。

第五，有些专业有特殊要求，自己不合条件别填报。

如果身体条件、性别、外语口试、单科成绩等不符合院校招生专业要求，千万不要填报。特别是艺术类专业（院校），对语文、英语等单科成绩有要求，考生一定要了解清楚。

夏丹建议，考生要根据自己的情况进行冲稳保排序，避开体检情况所限的专业。