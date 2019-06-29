各大高校在粤预估录取排位最新出炉

考生和家长应更多关注排位，结合自己在全省文理科的排位情况，参考目标院校的预估或往年最低录取排位，科学填报志愿。

孩子刚过本科线，想报某学校某专业，多少分合适？6月27日，2019年广州高招咨询会在琶洲开场，众多省内外高校招生办及各院系来到咨询会现场。

多所高校的招办建议，考生和家长在考虑志愿填报时，不要一味关注分数，某高校或某专业历年的分数线受当年试题难易等因素影响，会有一定程度的浮动。因此，考生和家长应更多关注排位，结合自己在全省文理科的排位情况，参考目标院校的预估或往年最低录取排位，科学填报志愿。

中山大学

去年广东文科1400多名，理科约7000名

今年，中山大学共招生约8000人，其中在粤招生3602人，招生规模稳定。记者梳理了中大去年在粤录取排位情况，考生和家长可综合参考历年排位，合理填报志愿。

2018年在粤文科录取最低分为612分，省内文科排位在1400多名；在粤理科录取最低分为607分，省内理科排位约7000名。

华南理工大学

广东文科前3500名，理科前12000名可大胆报

今年，华南理工大学共招生6700人，比去年增加400人，其中在粤招生约3200人。

华工招办建议，广东省普通类考生出档华工服从专业调剂且符合相关录取要求者，理科前12000名、文科前3500名专业选择范围广，专业无级差，拉开梯度填报专业可能达成。

文理科前200名科入选院士名师“菁英计划”；文理科前1000名全过程、全链条“拔尖培养”。

暨南大学

文科前5000名，理科前20000名，可冲报

暨南大学今年在内地总招生计划为4780人，其中在粤实际招生接近2400人。

暨大招办建议，广东省文科前2000名报考暨大，专业选择度大；文科前3000名，录取概率高；文科前5000名，可以大胆冲报暨大。

广东省理科前10000名报考暨大，专业选择度大；理科前15000名，录取概率高；理科前20000名，可以大胆冲报暨大。

其中，暨南大学伯明翰大学联合学院去年在粤录取最低分为569分，在粤理科录取最低排位约20000名。招办建议，广东省理科排名25000名以内的考生，可以大胆“冲一下”；广东省理科排名22000-23000名的考生报考把握较大。同时，高考数学单科成绩不低于113分，英语单科成绩不低于120分。

华南师范大学

去年最低文科6775名，理科23716名

华南师范大学今年本科招生计划7020名，扩招700名，新增11个专业。在粤招生计划是5775人，其中师范类1896人，非师范类3879人。

华师招办介绍，报考华师可以参考华师往年在粤录取排名。记者了解到，华师2018年在粤录取最低排位为：文科6775名、理科23716名。其中，2018年师范类专业在粤录取最低排位为：文科5568名、理科19262名；非师范类专业在粤录取最低排位为：文科6775名，理科23716名。

广东外语外贸大学

去年最低文科9497名，理科32398名

广东外语外贸大学今年计划本科招生5040名，其中在广东省招生4100多人，有60多个专业可供选择。

广外建议，上了本科分数线，特别是高分优先投档线的考生，应充分利用平行志愿提供的机会，在院校志愿组靠前的位置填报广外，同时也要注意把握好“冲稳保”的关系。

去年，广外在粤录取普通类最低排位为：文科9497名、理科32398名，建议考生和家长参考。

招办同时建议考生，在填报专业志愿时，可根据个人成绩和兴趣志向，同时参考广外在该校高考招生网上公布的近几年各专业录取情况，做到专业间有梯度填报，建议服从专业调剂。

华南农业大学

去年最低文科11989名，理科43159名

华南农业大学今年计划招生10000名，扩招1000名。其中，在粤计划招7641名。

2018年，华农在粤提前批理科录取最低排位为：52013名（植物保护专业）。本科批次最低录取排位为：文科11989名（社会学类）、理科43159名（测绘工程）。

招办同时建议考生，在报考时要综合考虑今年扩招情况。

广州医科大学

去年最低文科17520名，理科53525名

广州医科大学今年本科共计划招生2110人，其中在粤招生1656人。

2018年，广医在粤录取最低排位为：文科17520名（公共事业管理）、理科53525名（预防医学）。

广州大学华软学院

今年文科6万-8万名，理科15万-17万名，大胆报

广州大学华软软件学院2019年计划招收本科生共4000人，其中，广东省招生计划3600人，新增电子与计算机工程专业（80人），新开设智能科学与技术（人工智能创新实验班，80人）。

广大华软常务副院长迟云平介绍，广东省内理工科排位15万-17万名、文科排位6万-8万名、美术分双上线的考生可大胆填报。

中山大学南方学院

去年最低文科55397名，理科175971名

中山大学南方学院2019年在粤计划招生2500余人。2018年，该校在粤录取最低排位为：文科55397名，理科175971名。

值得注意的是，今年中大南方工商管理类等实行大类招生，想填报会计学、财务管理、审计学、人力资源管理等专业的考生，可直接填报“工商管理类”。

北京理工大学珠海学院

预估文科4.6万名，理科14-14.5万名，可以冲

北京理工大学珠海学院今年在全国计划共招生5541人，在粤计划招生3886人，其中文科1238人、理科2648人。

该校招办负责人介绍，今年北理工珠海总招生计划有所减少，在粤计划量也受影响，相比往年大幅缩减1000多人，因此，今年北理工珠海在粤排位会有所提升。

其中，艺术类受影响最小，排位大致预估与去年相同，即1万名左右。普通类中，文科今年预计全省前44000名左右比较有把握，46000名左右的考生可以冲一冲；理科预估最低14万名以内，14万-14.5万名左右，可以试着放在第一志愿“冲一冲”。

省外名校

中国人民大学

建议广东文科前200名、理科前1000名报考

中国人民大学今年在粤计划招生124人，其中文科64人、理科60人。

该校招办建议，报考北京本部的考生，在粤文科排名需200名以内，大约632分；理科排名1000名内，大约648分。

报考苏州校区的考生，在粤文科排名需2000名内，大约600分；理科排名5000名内，大约615分。

山东大学

广东理科13000名、文科3000名以内建议报考

山东大学今年在粤招生约160人，该校招办介绍，在粤招生的理工类专业中，临床医学（五年制）、数学类、物理学类、临床医学（5+3）、经济学类、建筑学（五年制）等比较热门，专业录取分数和排位要求较高。而自动化类、软件工程等基础学科类专业，专业录取分数和排位要求相对较低。

值得注意的是，今年，山大新增数据科学与大数据技术和网络空间安全两个专业，预计新增专业录取分数和排位要求不会那么高，但也要结合今年的报考热度情况看。

山大招办提醒：广东理科13000名以内的考生，建议报考；15000名以内的考生建议冲一下。广东文科3000名以内的考生建议报考；文科3500名以内的考生建议冲一下。

山大威海校区实行单独招生，分数会稍低。

需要注意的是，山大实行专业级差，一志愿到二志愿级差为2分，二志愿到三志愿级差为1分，三志愿到四志愿级差为1分。

大一下学期、大二上学期，考生有两次机会可以转专业，转出零门槛，转入学院将择优录取。

招办老师特别提醒，山大宿舍均有空调，其中青岛校区有独立卫生间，济南、威海校区部分新建宿舍有独立卫生间。

北京师范大学（珠海校区）

文科600分左右，理科620分左右，可尝试报考

今年是北京师范大学珠海校区首次招生。记者了解到，今年北师大珠海校区在粤本科招生计划共计270人，招收非师范生，其中文科105人、理科165人。

在粤招生专业有：体育教育类（理科，26人）、历史学类（历史学）（文科，27人）、物理学类（物理学）（理科，27人）、人文科学实验班（汉语言文学、英语、思想政治教育）（文科，78人）；理科实验班（数学与应用数学、化学、生物科学、地理科学）（理科，112人）。

该校招办老师介绍，今年预估北师大珠海校区最低录取分数为：文科600分左右，理科620分左右。在这个分数段内的考生可以尝试报考。

记者查询发现，该分数段在粤排位约为：文科约2100余名，理科约3900余名。

珠海校区录取最低分与北师大北京校区相差约10多分。