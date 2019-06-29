高考志愿填报 这几个事项要特别注意

高考志愿填报时，要注意按要求、按步骤进行，有几个注意事项特别需要注意。

高考志愿填报时，要注意按要求、按步骤进行，有几个注意事项特别需要注意。

牢记填报时间。

完善联系方式。第一次登录填报志愿系统时，考生须核对自己的联系方式，以确保通知书准确邮递。

核查有关信息。登录填报志愿系统时，考生还应仔细查看核对自己的体检、报名、相片、照顾特征信息等信息是否正确，如有问题请及时和区县招生考试机构联系。同时，考生要注意系统公告，在每次登录填报志愿系统的时候都要认真阅读公告内容，确保及时掌握招生计划变更调整的信息。

妥善保管密码。考生一定要保管好自己填报志愿的账号和密码，避免发生密码外泄或者忘记密码的情况。如果因密码外泄导致志愿信息被非法篡改，责任由考生自负。特别是在公共场所填报志愿的考生，填报完后必须使用系统提供的安全退出功能。如果考生不小心忘记了自己设定的密码，可以通过报名时设置的主要手机号或者邮箱找回。

减少滞留时间。由于考生数量大，为了确保系统正常运转，限制服务器的最大并发访问数，系统设置了自动退出功能（登录重庆市教育考试院填报志愿系统后10分钟未作任何操作的考生将被强行退出系统），因此，请考生务必先填好草表，再上网输入志愿信息。切忌边想边填，在网上长时间滞留。

分院校志愿及时保存。系统设计为分院校志愿进行保存，没有整体保存按钮，因此请考生在填报完一个院校志愿后就要及时点击本院校志愿后的保存按钮进行保存，避免志愿信息丢失。

避免一号多登。本系统限制了考生账户在同一时间内只能登录本系统一次。如果考生家长和考生在不同地方同时登录本系统，先登录者将会被迫退出，可能导致志愿信息未能保存。

错峰按时填报。如遇考生上网时间集中，导致网络堵塞，可另选时间填报，考生在截止时间前都可填报志愿。志愿填报时间一旦截止，不再允许考生修改、增补志愿。

复查填报情况。一是检查几个类别的志愿表是否都填报完成。例如，艺术类考生可能同时填报普通高校招生、艺术类招生、自主招生、高水平艺术团招生、贫困定向招生等多个志愿表；普通文理类考生如果参加了自主招生或者高水平艺术团考核的，可以同时填报普通高校招生、自主招生或者高水平艺术团等多个志愿表。二是检查各批次志愿是否都填报成功以及院校和专业是否是自己确定的志愿。

后续志愿一次递补。某一院校志愿删除后，同批次后续志愿将自动依次递补。