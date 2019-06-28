广东技工教育实现高质量发展，来看看技工院校学生有多优秀

一起看看我们的技校学子在经济转型升级和改革创新的大潮中如何发光发热。

2018年7月7日，广东省委书记李希作出批示，对我省在世界技能大赛上屡创佳绩给予充分肯定，强调技能人才是创新人才的重要组成部分，同样是发展的第一资源，更是广东建设制造强省、经济强省的重要人才支撑。要聚焦打造国际人才新高地目标，高站位谋划技能人才队伍发展布局，着眼经济高质量发展、构建现代化经济体系，大力弘扬工匠精神，不断创新政策机制，加大工作力度，培育一大批技能精湛的“南粤工匠”，为广东实现“四个走在全国前列”作出新的更大贡献！一年来，我省不断改革创新，积极推进技工教育高质量发展，大力弘扬工匠精神，加快技能人才队伍建设，目前全省技能人才总量达1190万人，其中高技能人才365万人，为粤港澳大湾区建设和国家的经济社会发展提供坚实的人才支撑。

“技能新时代 圆梦正青春——解码广东技工教育高质量就业”——中央、省市媒体采风行的第二天，我们跟随媒体的步伐，走进东莞、深圳的高新技术企业，一起看看我们的技校学子在经济转型升级和改革创新的大潮中如何发光发热……

东莞宏大电器制品有限公司

技校学子技能过硬，动手能力强

东莞宏大电器制品有限公司是德国百年高端家电美诺集团欧洲以外唯一的全资研发及生产制造中心，主要生产制造地板护理产品及其他新型高效节能环保家用电器关键零部件；2013年正式引入德国Miele研发部门，直接参与部分德国美诺产品的研发项目。近年来，为创建高效生产制造体系，创新产品设计，东莞宏大对高技能人才的需求旺盛。

东莞宏大与东莞市技师学院有着长期合作的良好基础，一方面每年招收该校中德班及相关专业的优秀学生，另一方面安排企业员工到学院进行专业学习，实现技能提升。

东莞宏大人力资源总监古海容给出了一组数据：公司共有技术岗位员工46人，其中6人是2019年刚从东莞市技师学院招聘的毕业生，而另外40人，近两年则全部都在东莞市技师学院进行了系统的学习培训。“可以说，我们的技工培养与东莞市技师学院绑在了一起，让双方都获益匪浅。”古海容说。

总经理 Matthias Bluedorn更直言，中国技校学生与德国学生没有太大不同，中国学生对新科技、新技术的兴趣和热情更甚。东莞市技师学院开设的机电一体化、机械等专业与企业需求契合，培养的学生在理论和动手能力方面较强，进入企业工作后上手很快。

东莞凯格精密机械公司

技校毕业生成为技术骨干

凯格精机是一家集自主研发、生产、销售及服务于一体的现代化高新技术企业，业务遍及全球多个国家和地区，服务全世界三分之一的手机制造客户，是中国最具竞争力的精密自动化装备制造和服务提供商。

技术是企业发展的基石，技工是企业发展的关键。凯格精机在与东莞市技师学院对接企业发展需求时，为技工设计了两条职业发展路径。一条是技术路线，按装配工、品质技术员、售后技术员、售前工艺技术员、研发测试方向的路径发展；另一条是管理路线，从普工往车间组长、车间主管、车间经理、生产总监的路径发展。“总的来说，高技班学生的技术成长性更好，理解、学习、接受能力更强，在我们公司很快就能成长为核心技术骨干。”东莞凯格精密机械公司总经理刘小宁介绍。

深圳园林股份公司

校企“牵手”合作

深圳园林股份有限公司是深圳市第一家从事园林规划设计的企业，是全国50强园林企业、广东省优秀园林企业、深圳市重点文化企业。业务范围涵盖园林行业中的项目咨询、设计、亮化、施工、养护、管理等，是具备全流程一体化的园林景观行业运营商。

深圳园林股份有限公司在2018年4月与深圳技师学院联合举办“新型学徒班”，共同制订培养计划，培养园林景观施工图绘制、方案设计技术人才。学生毕业前倒数第二个学年，企业提供真实项目引入课堂，派出技术骨干担任兼课教师。在学生自愿前提下，组建“预备学徒班”。预备学徒除正常上课外，还参加企业专家负责的技能俱乐部等活动。

目前有4位企业导师常驻校内，对预备学徒进行实操教学，随时接受学生的技术咨询。还安排预备学徒到公司设计的项目现场教学，设计总监和总工程师亲自现场教学。同时，企业还为预备学徒设立了奖学金，学生毕业前一个学年，对已完成预备学徒阶段的学生，企业通过考核选择，组建正式的“学徒班”。企业与学生签订劳动用工合同，并依法参加社会保险。2018年4月以来，校企双方先后组建2个“预备学徒班”，1个“新型学徒班”。

“我们先在学校通过专业知识储备和实训考核，再经过新型学徒班这一规范学习平台，为我们从预备学徒到正式员工奠定良好的基础。”现就职于深圳园林股份有限公司设计院设计三部、深圳技师学院景观与生态学院2014园林G5班 学生周紫华说道。

深圳盈天下视觉科技有限公司

技能创业，走的更稳

“从1991年在内地国营食品厂领着每月128元的工资，到1997年在南方一企业从事行政工作；从返校回炉深造到创办盈天下，一路走来，盈天下的各个岗位我几乎都做过。如果你想创业，那请先把自己修炼成复合型综合技能人才吧。”深圳技师学院设计学院的毕业生、深圳盈天下视觉科技有限公司董事长李振全如此分享创业经验。

深圳盈天下视觉科技有限公司是一家提供展览展厅综合解决方案、数字多媒体和创新互动体验的全方位服务交互展示提供商。经过15年的发展，盈天下公司现已成长为全球顶尖交互展示提供商，拥有数十项专利及软件著作权，是国家高新技术企业、国家一级广告企业，是华为公司优质多媒体供应商，同时也是通讯通信、能源电力、智能医疗、绿色环保、各地政府、银行地产等行业的众多优秀品牌客户的长期供应商。

△盈天下六名股东，左三位李振全

2002年，李振全以29岁的“高龄”进入深圳技师学院脱产学习卡通动画专业，成为校园里年龄最大的学生。2005年毕业后，创办“盈天下”，并不断吸收深圳技师学院校友加盟，目前公司6名股东和高管（李振全、陈权、陈永新、张诗文、黄江枫、王芬）均是深圳技师学院的毕业生。李振全等6人凭借在学校掌握的扎实技术技能，带领团队不断攻克现代广告及展示技术难题，申请展示技术专利数十项。李振全也成长为深圳广告界、展览领域的知名企业家，曾荣获“深圳市十佳广告人”荣誉称号。近年来，许多国内外名牌大学的研究生、本科生纷纷加盟，员工人数突破200人，营业额逾一亿。

（来源：广东省人社厅）