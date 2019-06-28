尚德机构免费学项目再次升级 优秀师资团队为学员“保驾护航”

目前，证书类课程已扩展到14门，此外还有自考公共课、通识博雅类小课和职场辅助、生活服务类课程。

继人力资源证书、教师资格证、雅思等课程进入免费学项目后，尚德机构又将MBA/MEM/MPA/MPAcc等管理类联考课程纳入免费学项目，学员只要登陆“尚德机构极速版App”，就可以进行体验。尚德机构相关负责人介绍，“尚德机构有多年管理类联考课程教学经验，有来自MIT(美国麻省理工学院的缩写)、清华等顶级名校的名师授课，并为学生提供备考、面试等全面辅导。”

据介绍，尚德机构免费学项目从2018年底筹备，2019年一季度对外开放。目前，证书类课程已扩展到14门，此外还有自考公共课、通识博雅类小课和职场辅助、生活服务类课程。为进一步满足国内在职人群对学历和职业技能不断提升的需求，硕士研究生考试课程也被纳入免费学项目中。

尚德机构相关负责人表示，尚德机构的MBA课程专为上班族制定，采用“伴随式”面试通关训练，面试培训采用全真实战形式，有效应对面试通过率低的难题；此外，尚德机构根据学员自身特点，制定个性化就读方案，时间上的灵活性让学员实现了碎片化学习，满足了成人学习的需要。

尽管纳入了免费学项目，但尚德机构投入的师资力量仍保持高水平。据了解，在尚德机构一线教学教研团队中，国外名校海归、国内985和211等名校毕业的老师占比超过了一半；此外，尚德机构还有着极为严格的教师选拔标准及考核制度，从而保障了教学教研持续精进并保持较高水准。

在保证课程内容和质量的基础上，随着课程品类的不断增加，免费学项目将吸引更多学生来到尚德机构平台进行学习。尚德机构有关负责人表示，“过去一两年来，流量成本一直在增加，这不仅是我们的问题，也是行业每个玩家面临的挑战。对于教育企业而言，开设免费课程能够服务更多用户，建立自有流量池，有利于减少销售和营销费用。”