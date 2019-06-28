广东培养一批又一批高素质技术技能人才

近年来，广东大力发展高职教育，培养大量高素质技术技能人才，高职毕业生越来越吃香。2018年，全省高职毕业生就业率达94.56%，平均起薪达3362元。

深圳职业技术学院技能大赛总成绩领跑全国高职院校！近日，由教育部主办的2019年全国职业院校技能大赛落下帷幕。经过40多天的激烈竞争，深圳职业技术学院学子共获一等奖10项、二等奖7项、三等奖2项，充分展示了该校学生娴熟的专业技能、良好的职业素质和创新精神。

近年来，广东大力发展高职教育，培养大量高素质技术技能人才，高职毕业生越来越吃香。2018年，全省高职毕业生就业率达94.56%，平均起薪达3362元。

按照规划，今年高职将大规模扩招100万人，要以现代职业教育的大改革大发展，加快培养国家发展急需的各类技术技能人才。

“正值高考报考季，职业倾向明显的学生，可报考高职学校。”省教育厅相关负责人表示，今年，我省广东高职扩招，符合条件的考生可积极报考，学习一技之长。

高职扩招 专业对接产业发展需求

正值高考季，广东高职院校陆续发布2019年夏季招生计划。不少高职院校今年的招生规模有所扩大，专业紧密对接产业需求，且新增了电竞专业、虚拟现实应用技术、消防工程技术、大数据技术与应用、云计算技术与应用等新专业。

今年，顺德职业技术学院计划招生8492人。该校酒店管理、会计专业分别与广东财经大学酒店管理、会计学专业联合开展“三二分段”培养试点，探索专本衔接培养高素质人才路径。

顺德职业技术学院立足地方，不断深化校企合作，探索学校与区域融合发展、教育与产业同频共振的发展之路。2018年，该校充分利用烹饪教育专业优势以及当地饮食文化资源，成立顺德厨师学院。今年5月，顺德厨师学院成功申报成为广东省“粤菜师傅”培训基地。

今年，深圳职业技术学院招生计划首次突破万人。学校对标深圳产业结构调整，新增学前教育、虚拟现实应用技术、智能控制技术、消防工程技术、人力资源管理、文化创意与策划等6个专业，招生专业总数达77个。

省教育厅相关负责人介绍，广东拥有全国最大的职业教育规模。截至2017年，广东省共有独立设置的高等职业院校88所，其中有11所国家示范（骨干）高职院校，25所省示范高职院校。从院校类型看，以综合性高职院校和理工类高职院校为主体，呈多元并存发展的格局，其中综合类高职院校占52.33%，理工类高职院校占23.26%。

高职教育是广东高等教育的重要组成部分，去年全日制高职在校生规模为75.91万人。较2017年增加了2.18万人，增幅近3%。

“近年来，社会对职业教育的认可度越来越高。”广州南洋理工职业学院副校长岳国善表示，有些学生并不擅长学科学习，而职业教育能给他们展示自我本领的平台，越来越多人在职业教育中找到了发展方向。

今年初，《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》印发，明确今后3年我省深化职业教育改革的路线图、任务书。到2021年，新增高等职业教育学位12万个以上。与此同时，今年秋季省级职业技术教育示范基地（清远）将迎接首批学生开学入驻。

名师汇聚 产教融合

在百果园水果连锁专卖店里，活跃着广州番禺职业技术学院管理学院的众多学生，他们作为“职业店长”，打点着水果店的各项事务。

培养工商人才要坚持校企合作、实训操作，这是国家“万人计划”教学名师、广州番禺职业技术学院管理学院教授阚雅玲坚持的教学方法。她说，学校工商管理类的专业学生的培养定位是职业店长，要让学生们接受“实战”，真正锻炼本领。

“我曾经问过学生，是否认为我在课堂上能把你们培养成店长？学生不假思索地回复说‘可以’。我又问他们，‘如果我是一个游泳世界冠军，我在课堂上能够教会你们游泳吗？’这时候他们才明白，其实游泳是要在游泳池里学的，店长也一样，要进店实践才行。”阚雅玲笑着回忆道。

自2000年以来，本在国有特大型企业工作了10年的阚雅玲为了实现自己的教师梦，走上了高职院校教师的工作岗位。她始终践行“以学生为中心”的教育理念，深耕三尺讲台，并利用自己在企业多年的工作经验和资源筹建百果园学院，为学生搭建实践锻炼的平台，成为学生喜爱的老师。

在广东高职院校，活跃着大批优秀名师，他们以课堂教学为主阵地，创新教学手段和方法，提高教书育人的效果。2018年，在教育部主办的全国职业院校技能大赛教师教学能力比赛中，广东高职院校代表队勇创佳绩，荣获一、二等奖13个和“最佳组织奖”。

这离不开“名师工程”的打造。近年来，广东高职院校大力加强教学名师培养，培育领军人才、打造工匠名师。2018年，广东高职院校2人入选国家“万人计划”教学名师。

广东通过充分发挥名师的示范、辐射和引领作用，依托名师优势，带动周围教师共同学习，共同提高，促进了广大教师教育、教学能力提升，推动了教师专业化发展和教学质量的提升。

“我们非常注重产教深度融合，累计已为行业培养了100多名企业家、1000多名工程师和经理，成为化妆品企业家和工程师培养的摇篮。”广东轻工职业技术学院轻化工技术学院教授龚盛昭介绍，多年来，他注重教学与科研并重，以科研促进教学和促进人才培养，凝练形成了“以研促教、以研育创”高职创新型技术技能人才培养模式，获得2018年国家级教学成果奖二等奖。

龚盛昭介绍，学院邀请知名企业技术骨干为兼职教师，负责实践教学指导。学生们在课程中自主研发天然防腐剂、洗发水、祛痘膏等产品，技能和创新能力显著提升，获得化工技能大赛国赛一等奖、挑战杯国赛一等奖、18件发明专利等成果，不少学生还把创新作品转化成了产品。

学院“上班” 就业抢手

“嗒嗒嗒嗒……”走进广东女子职业技术学院经贸学院“双精准”人才孵化基地，清脆的键盘声此起彼伏，学生们正在“上班”，通过网络对接世界各地的客户。

在“双精准”人才孵化基地接受实训期间，该校学生李玉琪熟悉掌握企业运营平台、企业客服和企业运营机制，还签下了两笔总金额为2000多美元的订单。今年毕业的她将入职广州市万好五金有限公司，成为一名电商外贸业务员，实现了毕业和就业“零距离”对接。

近年来，广东高职院校紧跟区域重点发展产业升级需要，利用自身的专业优势，校企共建融“产、教、学、研”为一体的人才孵化基地、特色学院和产业学院，在教育教学、师资建设、技能竞赛、就业创业、科学研究与成果转化、社会服务等方面深度合作。

“我们一直提倡项目教学法，把一个任务当作企业部门的一个项目来做。学生分组后，组长是项目经理，组员是项目成员，校内导师、校外导师是CEO。”深圳信息职业技术学院软件学院大数据专业带头人程东升说，学生上课就是“上班”，要针对项目完成数据采集、处理、存储、分析、编程、可视化处理等环节，完成“真枪实弹”的训练。

“通过校企合作、实训实操，学生的理论能力、实践能力得到了双提升，就业很抢手。”程东升说，学生毕业后初次就业月薪最高可达8000元左右。

校企合作让学生在人才培养基地、产业学院等平台中“上班”，提高人才的培养质量。高职院校和企业缔造“亲密关系”，感知行业脉搏，直接为行业发展输送新鲜血液，越来越多高职毕业生在各个领域奋斗，更好服务区域产业转型升级。

“大健康产业蓬勃发展，为学生就业提供了大好机遇。”广东食品药品职业学院招生就业处处长罗少敏介绍，该校成立广东食品药品职业教育集团，通过政、校、行、企四方联动，为学生搭建多个实习、就业平台。这几年药学、中医保健、食品安全、化妆品技术等专业的毕业生十分抢手，不少学生还未毕业就被大企业预定。

2018年，全省高职毕业生就业率达94.56%，平均起薪达3362元。“高职学生拥有一技之长，就业越来越‘抢手’。”省教育厅相关负责人表示，高职毕业生活跃在各行各业，为经济社会发展和产业转型升级提供了强有力的人力资源支撑。

专家观点

省教育研究院副院长李海东：广东高职教育紧跟时代脉搏

广东高职教育有两个突出特点，规模发展和高质量发展。

广东拥有全国最大规模的高职教育体系，全省有88所高职院校，在校生近76万人，为广东的经济社会发展培养了大量高素质技术技能人才。

在发展质量上，广东高职教育在全国属于前列。广东的高职院校在多年的发展中勇于探索，推进现代学徒制、“1+X”证书制度试点、“学分银行”建设试点等工作，提高人才培养质量。通过这些举措，广东职业教育的办学水平不断提升，人才培养质量的认可度也不断提高。

如，高职院校初次就业率普遍较高，这与广东职业教育加强产教融合、校企合作分不开。高职的人才培养定位、专业结构调整都更紧密对接产业转型升级，目前，广东高职学生对口就业度提高，未来可持续发展能力增强，与国际职业教育同步健康发展。

广东探索产教融合、校企合作具有“先天优势”，因为广东有很好的产业基础，拥有一大批龙头企业。更难能可贵的是，不少龙头企业如华为等都参与到产教融合工作中，让学校更能对标先进产业，紧跟时代脉搏，培养符合市场需求的人才。

广州蓝尔迪塑料制品有限公司副总经理、企业导师邢大成：校企合作有利于学生和企业双向选择

从2014年开始，公司和广东女子职业技术学院合作并成立经正式注册的经营实体——广州蓝迪包装制品有限公司，依托该经营实体校企共同建立了国贸专业生产性实训基地—“商贸人才孵化基地”。

公司派我进驻基地，学校委派专业主任对接实施，并对选拔的学生开展产品知识培训、宣导合作项目和企业，选拔人员组建团队。我们日常管理分为行政管理、实训教学管理、实训考核三个板块，培养符合行业需求的学生。

目前，校企合作的主要困难是双方之间存在五个“痛点”：一是企业要追求利润，学校要培养人才，两者之间存在矛盾；二是学校有寒暑假而企业不放假的时间不对等问题；三是企业要连续运营，而学生要按学校课表上课的矛盾问题；四是校企师资不到位的问题；五是各方利益获得不均的问题。

而深入的校企合作成功解决了以上五个“痛点”。我们感受到，校企合作有利于学生与企业双向选择就业和招聘，使实训学生毕业上岗就是熟手，解决了企业没时间培养新人的问题；同时因为学生一开始就接受公司的文化和产品，招聘上岗后相对稳定度高，流失率低。我们非常青睐校企合作育人机制培养的学生。

广东高职教育亮点纷呈

广东是高职教育大省，2018年高职院校在校生达75.91万人，位列全国第一，是我国最大规模的高职教育体系。

近年来，广东响应国家大力发展职业教育的号召，走上了一条“规模化发展”到“内涵式提升”的快速发展道路，迎来了新一轮跨越式发展，打造了多项亮点工作。

产教融合育人

广东省企业与高职院校积极合作，通过职教联盟、产业学院、多元合作办学等方式，探索和实施产教融合机制建设。广东省高职院校紧跟区域重点发展产业升级需要，利用自身的专业优势，校企共建融“产、教、学、研”为一体的特色学院和产业学院，提高服务区域产业发展的精准度和水平。

2018年，由广州市教育局、广州市黄埔区政府、广州市开发区管委会牵头，政校行企四方联动，对接广州开发区产业需求和产业优势，发挥企业重要育人主体作用，组建了智能制造产业学院等首批7个产业学院。产业学院在教育教学、师资建设、技能竞赛、就业创业、科学研究与成果转化、社会服务等方面协同合作，提高对产业人才的培养质量。以开发区高技能人才公共实训鉴定基地为实训点，多方共同将产业学院打造为集人才培养、技术创新、科技服务、学生创业和继续教育为一体的多功能基地，提升服务开发区产业的能力。

打造“双师型”教师队伍

广东高职教育大力实施“强师工程”，培养专业领军人才，创新师资培养模式，建设高水平师资队伍。省内企业积极参与，既有通过共建大师工作室等方式投入大师级、高职称的专家，也有通过派出企业员工进行专题讲座、现场手把手教学、提供一线教学素材等形式输出基层技术与管理人员。同时，企业兼职教师承担了越来越多的专业课教学，进一步优化了高职师资队伍建设。2018年全省高职院校双师素质专任教师比例达到58.74%。

广州民航职业技术学院教授田巨20年来始终致力于飞机维修类专业教学及管理，作为飞机机电设备维修专业团队负责人，先后获得教育部国家级教学成果二等奖和广东省教学成果一等奖，荣获了广东省教学名师、广东省“特支计划”教学名师等荣誉称号。2018年，他成为广东省首批高职“双师型”名教师工作室主持人，教学团队荣获民航工人先锋号和学校黄大年式教师团队称号。

深化教育教学改革

广东高职院校坚持育人为本，全面落实以学习者为中心的教学理念，持续推进职业教育教学改革，淘汰“水课”，打造“金课”，不断提高学生的实践动手能力，让更多的有志青年可以凭借一技之长实现人生价值，产生了一批高质量的教育教学成果。

在2018年职业教育国家教学成果奖中，广东高职教育获34项，数量居全国前列，其中，全国唯一一个高职层次的特等奖落户深圳职业技术学院。

推进集团化办学

为了进一步提升职业教育集团产教融合度，促进教育链和产业链有机融合，助力广东特别是粤港澳大湾区产业发展，2018年广东省立项了24个省级示范性职业教育集团建设单位，通过示范性职教集团建设引导，鼓励职业教育集团完善治理机构、健全运行机制、共建共享资源，提升综合服务能力。

广东科贸职业学院牵头成立的广东农业职业教育集团，积极开展治理结构创新。集团通过成立种植业、养殖业、农业综合等3个分集团，设立产学研用、科技创新与社会服务、产学研基地建设、创新创业与就业、新型职业农民培训、国际合作交流等6个工作委员会，整合内部与外部优质资源，加强校、企、所、协全方位的合作，对集团专项工作开展研究和指导，逐步形成产学研用深度融合的集团化办学格局。

服务产业转型升级

广东高职院校坚持应用为主的科研特色，广泛整合专业科研资源，与企业和相关科研机构合作，以应用性研究和技术开发为重点推进科研工作，院校科研能力和技术服务的能力均提升。

广东环境保护工程职业学院积极开展固体废物和危险废物无害化处理处置和资源综合利用，探索出具有自主知识产权的“高砷高锡铅重金属污泥资源化综合回收关键技术”，主持的“蓝湿皮加工手套皮生产废水处理及回用技术研发”获得了“广东省环境保护科技三等奖”，有效推动环保企业技术改进。

数读广东高职教育成效

规模

广东省共有独立设置的高等职业院校88所，其中有11所国家示范（骨干）高职院校，25所省示范高职院校。2018年，广东省高职院校共有426个专业，覆盖19个专业大类。专业布点数3001个，对接“中国制造2025”十大重点产业的专业，2018年布点数较上一年增加了141个，增长了10.34%。办学规模不断扩大，2018年全日制高职在校生规模为75.91万人，较2017年增加了2.18万人，增幅近3%。

师资

教师队伍规模不断扩大，生师比降低，高学历教师比例逐年提升，双师素质教师比例稳步提高，2018年达到59.19%。2018年，企业共派出17580名技术能手或能工巧匠到高职院校担任兼职教师，比2017年增加647人。兼职教师普遍经验丰富、能力突出，工作10年以上的10452人，占59.45%；具有硕士学位的2679人，占15.24%；具有高、中级专业技术职称的6220人，占35.38%；具有高、中级职业资格证书的3444人，占19.59%。

就业

高职院校毕业生就业总体情况良好，2018年就业率为94.56%，平均起薪为3362元，比2017年增涨了9.3%，各专业大类收入均有所提高。2018年高职毕业生对母校的满意度为93.99%，较2017年提高了2.1%。除就业外，专升本学生数占2.73%，留学学生数占0.12%，参军学生数占0.1%，创业学生数占0.35%，其他占1.32%。

奖项

2018年，全省高职院校省级以上技能大赛获奖数为8854项，省级以上科技文化作品获奖数为1175项，技能大赛成绩斐然。2018年全国职业院校技能大赛，广东省759人次参加中高职组比赛，706人次获奖（其中，高职组获奖354人次），获奖率达93%，超出全国平均水平34个百分点。

社团

2018年，广东省高职院校大一学生社团数7305个，参与各社团的大一学生20.99万人，大二学生社团数7043个，参与各社团的大二学生15.61万人。除社团活动外，志愿服务特色化也成为一大亮点。

资助

2018年，奖助学生总人数达到38.65万人，占全日制在校生总数的50.92%，比2017年增加7.84%。特别是在对困难学生的资助方面，共减免11403人学杂费，比2017年增加58.16%；困难补助41764人，比2017年增加99.41%；发放助学金逾12万人，比2017年增加5.35%。

校企合作

2018年，广东产学合作企业共接收毕业生就业45736人，比2017年增加10.42%；校外实训基地接收应届毕业生就业63931人，比2017年增加12.78%；企业支持建立校外实习实训基地18919个，比2017年增加3.41%；提供实训项目61532个，比2017年增加1.07%；为学生提供住宿条件的校外基地8635个，比2017年增加3.26%。