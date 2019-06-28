广东金融学院清远校区启动建设

26日早上，广东金融学院清远校区建设工程项目动工仪式在清远举行。这意味着，广东金融学院清远校区全面建设正式启动。该校区计划于2020年迎接首批本科生入驻。

26日早上，广东金融学院清远校区建设工程项目动工仪式在清远举行。这意味着，广东金融学院清远校区全面建设正式启动。该校区计划于2020年迎接首批本科生入驻。

广东金融学院清远校区选址清远市省级职教基地，占地面积1000多亩，建设总规模45万平方米，规划在校生人数13000—15000人，以本科生为主，发展研究生教育，开展国际教育和高端人才培训。该校区将分两期建设，计划在2020年底前完成清远校区约33万平方米的单体建筑工程建设及相关规划配套设施建设。

2018年2月23日，广东金融学院与清远市人民政府签订建设广东金融学院清远校区合作协议。这是清远人翘首以盼的首所本科高等院校，其进一步完善我省高等教育布局结构，填补了清远没有本科院校的空白。这也是加快推进我省高等教育事业发展，提高我省高等教育毛入学率的重要举措。

广东金融学院院长雍和明表示，新校区的奠基标志着广东金融学院向着国内知名的应用型金融品牌大学迈出了坚实的步伐，学校将把清远校区建设成为清远经济社会发展的孵化区、广东省市共建高校的示范区、国家金融高等教育的样板区、国家应用型高校建设的实验区，推动清远实现更高质量发展。

广东金融学院清远校区将按照“广金之所长、清远之所需”来建设发展，紧密联系清远经济社会发展需求，创新人才培养模式，引入金融新业态人才，优先发展新工科(数据科学与大数据技术)+金融、科技金融应用、供应链金融应用、艺术与科技+金融等应用型特色新兴交叉学科专业。