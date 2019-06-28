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北京师范大学珠海校区 首年招收600名本科生

2019-06-28 09:06 来源：南方日报 杜玮淦
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　　备受关注的北京师范大学珠海校区正式启动招生。近日，记者从北京师范大学本科招生办了解到，该校计划在珠海校区招收600名本科生，采取独立代码招生，毕业证书将标明培养校区。

　　4月8日，教育部正式批复同意北京师范大学珠海校区建设，2019年秋开始招生。

　　记者了解到，2019年北京师范大学（珠海校区）计划招生600人，采用单独招生代码。珠海校区的人才培养具有鲜明特色，将按照理科试验班、物理学类、人文科学试验班、历史学类、体育学类等五个大类进行招生，在大一实施大类培养，第二学期末选定专业，然后进行分流培养。

　　该校区将构建三阶段卓越教师养成课程体系。阶段一着重培养未来教师的教育情怀，开设名师名校长引领、教育名家大讲堂等课程。阶段二着重培养未来教师的教学能力，开设学科课程标准与教材研究、教学设计等课程。阶段三着重培养未来教师的职业发展与终身学习能力，开设智能智慧课堂教学实验等选修课程。

　　同时，学生培养将加强数理、文史基础，提升核心素养。全部本科生分层分类必修高等数学、统计学类课程，理科必修基础物理。强化经典文本研读和学术写作训练，学生至少修读2门经典研读课程。此外，注重项目制学习和科研训练，促进学生探究式学习。加强教育与大数据、人工智能、虚拟现实等方面的融合，创造基于智慧学习的教学生态。

　　北京师范大学（珠海校区）毕业生在规定的年限内达到所在专业毕业要求者，颁发北京师范大学本科毕业证书，毕业证书注明培养校区。符合北京师范大学学位授予有关规定者，颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。

　　北京师范大学的办学定位是建设“综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学”。北京师范大学指出，珠海校区作为北京师范大学的有机组成部分，将按照与校本部同水平、同标准办学，立足粤港澳大湾区，服务国家重大发展战略，服务广东创新驱动发展战略，促进北京师范大学“双一流”建设。

　　在人才培养上，珠海校区将充分发挥和彰显北京师范大学教师教育优势与特色，为国家培养新时代“四有”好老师和拔尖创新人才。

编辑： 罗予岐

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