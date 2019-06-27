华工毕业礼，寄语毕业生始终不忘初心

今年华南理工大学共有毕业生9580人，其中本科生5822人，硕士研究生3430人，博士研究生328人。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷 许颖）“不忘初心，逐梦前行。”6月27日上午，华南理工大学2019届学生毕业典礼在华南理工大学五山校区海丽文体中心举行。今年华南理工大学共有毕业生9580人，其中本科生5822人，硕士研究生3430人，博士研究生328人。今年的毕业典礼也是高松校长履新华工后参加的首届毕业礼，高松校长现场以《坚守初心，以更大担当实现更大作为》为题深情寄语2019届毕业生。

“同学们！希望你们永远秉持‘博学慎思 明辨笃行’的校训，坚守初心，勇担使命，谨记恩师教诲，续写华工传奇，以一往无前的奋斗姿态，在祖国的大江南北拼搏奋进！出发！”今年，章熙春代表学校为9580名2019届毕业生送上祝福和期望，并向毕业生代表授旗，向志愿服务西部及赴基层就业的毕业生代表赠送纪念品。

他表示，新时代华工学子身上展现出来的多彩风貌、华工精神和华工力量，学校建设世界一流大学的初心坚守和开拓进取，都使他感到骄傲和自豪！不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。明大势、谋全局，才能成大事。当前我们正面临着中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局。面对这个每时每刻都在变化的世界，“分够了”还远远不够。他为毕业生送上“指南针”“通行证”“压舱石”三个小礼物，寄语毕业生始终不忘初心，始终勤于和善于学习，始终敢于担当，以更大的担当和更大的作为，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

“人的一生应当有/许多停靠站/我但愿每一个站台/都有一盏雾中的灯……”高松校长以一首舒婷的小诗《赠别》，表达了对毕业生们的不舍牵挂和无尽祝福。

计算机科学与工程学院2015级信息安全班郑咏佳、化学与化工学院2019届博士毕业生丁力分别代表毕业本科生和研究生发言，感谢母校和恩师的培养，表示将牢记华南理工人的身份，用奋斗书写无愧于新时代、无愧于母校的华彩篇章。

随着“出发”的口令，旗手举着各个学院的旗帜奔跑进入会场全场欢呼，巨大的“不忘初心，逐梦前行”旗帜在高空展开。伴随嘹亮校歌响起，全体师生同声齐唱，毕业典礼圆满落幕。毕业典礼结束后，紧接着举行了2019年学位授予仪式。

记者从现场了解到，学校给每位参加毕业典礼的毕业生赠送了玉兰叶脉书签，希望毕业生将在华园所学、所思、所悟撒播到中华大地，用辛勤与汗水、用智慧与知识走出最美的华工道路；校友会开展毕业生校友服务周活动，设立多个服务点，扫码加入地方校友会微信群，发放会刊、《华工人》、定制版可乐，举办“我毕业，我乐捐”、专属明信片真情速递等活动；学生工作部、校友会还制作了多个别出心裁的合影墙，吸引毕业生和家长驻足合影，留下难忘回忆。